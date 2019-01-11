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Танцевал каждые 15 минут: спасенный в Карпатах турист рассказал, как смог выжить (видео)
Киевский лыжник-экстремал Игорь Грищенко, за спасением которого в Карпатах следила вся Украина, рассказал журналистам, что выжить ему помогли мысли о семье и… танцы.
«Жажда жизни, семья, ребенок… Две холодные ночевки были. Копал руками в снегу лунки, чтобы спастись. Танцевал каждые 15 минут. Это ужас, это ужас и очень страшно, потому что не знаешь, что будет дальше», — рассказал журналистам 34-летний Игорь, который находится в отделении реанимации Свалявской районной больницы.
Врачи оценивают состояние лыжника как удовлетворительное, несмотря на обморожение пальцев на руках и на ногах. Уже в ближайшие дни они могут разрешить транспортировку пострадавшего в Киев.
По мнению самого спортсмена, ему удалось столько времени продержаться в заснеженных горах благодаря профессиональной подготовке и правильно подобранной экипировке. Тем не менее, услышав звук вертолета над домиком лесника на Боржавском хребте, мужчина так не сумел разжечь костер и привлечь внимание спасателей.
По словам пресс-секретаря Госслужбы спасателей на Закарпатье Натальи Батыр, на момент обнаружения Игоря он был в сознании, и даже на своих ногах, хотя сильно устал и замерз.
Напомним, Игорь Грищенко потерялся в районе горы Гемба, где катался с другом Виталием, 6 января. Друга нашли на следующий день, а поиски Игоря растянулись на четыре дня. За это время Игорь несколько раз выходил на связь.
Отметим, что 6 января в горах заблудились еще три человека: два сноубордиста и лыжник. Сноубордистов спасли, а лыжник, к сожалению, погиб.
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