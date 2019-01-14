Тельца ждут кардинальные перемены, а Водолея — дружеская вечеринка : гороскоп на неделю

Стиль жизни

Удача всегда благосклонна к тем, кто идет к заветной цели, не жалеет сил и энергии. А узнать о подводных камнях на этом пути каждый из знаков зодиака сможет, прочитав эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ».

ОВЕН. Не слишком расслабляйтесь, поскольку впереди вас ждут великие дела. Неплохо бы правильно оценить свой потенциал, чтобы избежать досадных ошибок и недоразумений. Учитывайте также тот факт, что близким людям как никогда нужна ваша поддержка.

ТЕЛЕЦ. Не исключены перемены, которые повлияют на все сферы вашей жизни. К счастью, они будут положительными. Наступает прекрасный период для того, чтобы пересмотреть свои планы. Можно поговорить откровенно с любимым человеком, расставив все точки над «і».

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы находитесь в центре внимания, полны сил и энергии, поэтому можете не ограничивать свою бурную деятельность и смело идти на риск. Благоприятный период наступает для тех, кто хочет повысить свой образовательный уровень.

РАК. Напряженная работа ждет активных представителей знака. Вполне вероятно, что в вашей карьере наметился положительный рывок. Не обращайте внимания на мелкие неудачи, поскольку в конечном итоге они не смогут повлиять на результат.

ЛЕВ. Удача благосклонна к вам. Многие дела удастся завершить в срок, но при этом от вас потребуется много сил и энергии. Будьте также более закрыты с малознакомыми людьми, не торопитесь делиться с кем бы то ни было своими планами на будущее.

ДЕВА. Терпение и такт помогут вам сохранить и укрепить свои позиции как на службе, так и в отношениях с окружающими. Будьте готовы к тому, что на службе может сложиться неоднозначная ситуация, поэтому многое будет зависеть от ваших действий.

ВЕСЫ. Состояние некой неопределенности, которое можете испытывать сейчас, вскоре должно пройти и перед вами вновь вырисуется ясная и четкая дорога. Коллеги и руководство благосклонны по отношению к вам, поэтому можете вести себя достаточно свободно, ничего не скрывая.

СКОРПИОН. Новые проекты, к которым вас пытаются привлечь давние знакомые, вполне могут быть удачными, но постарайтесь все же тщательно взвесить все «за» и «против». Имеете все шансы хорошо зарекомендовать себя перед руководством.

СТРЕЛЕЦ. Готовьтесь к тому, что в вашей жизни наступят положительные перемены. Однако не стоит полагаться только на случай, во всем должна быть железная логика. Проявите дружеские чувства к людям, которых уважаете.

КОЗЕРОГ. Воздержитесь от активной деятельности, излишней суеты и, что немаловажно, болтовни. В наиболее сложных вопросах доверяйте исключительно собственной интуиции, и тогда Фортуна обязательно улыбнется вам.

ВОДОЛЕЙ. Недостаток солнечных дней частенько не самым лучшим образом сказывается на нервной системе, что приводит к ухудшению настроения. Компенсировать это можно с помощью дружеских посиделок, задушевных бесед, интересных фильмов и книг.

РЫБЫ. Это просто удивительно, но преградой на пути к воплощению в жизнь задуманного может стать ваша собственная лень. Гоните прочь это недостойное качество, вырабатывайте в себе силу воли и тягу к победе. Можете идти к руководству со своими идеями и предложениями.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» победитель 19-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Николас Петросян поделился секретами своей магии и дал прогноз на 2019 год. Кроме того, мы печатали гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от дважды победителя «Битвы экстрасенсов» Хаяла Алекперова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter