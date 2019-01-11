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Украина

Еще один областной центр продлил каникулы в школах из-за гриппа

23:10 11 января 2019   70
Опустевший класс
Инф. «ФАКТОВ»

В Луцке городской совет рекомендовал школам продлить зимние каникулы в общеобразовательных учебных заведениях до 20 января. Это мотивировано ростом заболеваемостью корью и ОРВИ в регионе.

По информации местных СМИ, занятий не будет также в восьми внешкольных заведениях — Дворце ученической молодежи, Центре научно-технической молодежи, Малой академии наук и др.

«В связи с обострением эпимиологической ситуации относительно заболеваемости корью и ОРВИ, в соответствии с решением совета директоров (школ. Ред.) от 11 января 2019 года, протокол № 1, рекомендуем решением педагогического совета продлить каникулярный период до 20 января 2019 года», — информирует пресс-служба городского совета Луцка.

Напомним, на данный момент решение о продлении зимних каникул приняли также в Чернигове и в Одессе.

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