- 23:14 Парламент Македонии утвердил переименование республики
- 23:10 Еще один областной центр продлил каникулы в школах из-за гриппа
- 23:07 Украинская телеведущая показала соблазнительные фото в купальнике на Ямайке
- 22:51 В оккупированном Донецке мусульман заставляют молиться под присмотром "МГБ ДНР"
- 22:34 Не дают лекарств: сделано важное заявление о судьбе раненых украинских моряков в московском СИЗО
- 22:26 Лучший теннисист мира со слезами рассказал о завершении карьеры
- 22:11 Самые красивые щедривки
- 22:09 РосСМИ опубликовали карту помоек Москвы, где можно брать еду
- 22:02 В Харькове на людей обрушилась крыша торгового павильона: есть пострадавшие
- 21:35 В Украине снизили тарифы на электроэнергию. Но не для всех
Еще один областной центр продлил каникулы в школах из-за гриппа
В Луцке городской совет рекомендовал школам продлить зимние каникулы в общеобразовательных учебных заведениях до 20 января. Это мотивировано ростом заболеваемостью корью и ОРВИ в регионе.
По информации местных СМИ, занятий не будет также в восьми внешкольных заведениях — Дворце ученической молодежи, Центре научно-технической молодежи, Малой академии наук и др.
«В связи с обострением эпимиологической ситуации относительно заболеваемости корью и ОРВИ, в соответствии с решением совета директоров (школ. Ред.) от 11 января 2019 года, протокол № 1, рекомендуем решением педагогического совета продлить каникулярный период до 20 января 2019 года», — информирует пресс-служба городского совета Луцка.
Напомним, на данный момент решение о продлении зимних каникул приняли также в Чернигове и в Одессе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
Ветер: 2 м/с С
Давление: 744 мм