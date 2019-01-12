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Снег и морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на ближайшие дни
Украинцев в ближайшие дни снова ждут снег и морозы. Об этом заявил «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, уже в ближайшие дни морозы могут усилиться.
«Если в конце первой декады января был рост температуры, то уже в начале второй десятидневки ожидается ее небольшое снижение», — заявил он.
В то же время, он отметил, что сильных морозов в январе 2019 года не будет.
«Но очень сильных морозов — до минус 20 — в первом месяце 2019 года ожидать не стоит. Третья декада января также принесет умеренные морозы и незначительные осадки в виде снега. Правда, в конце месяца ожидается небольшое потепление», — сказал Деркач.
Как писали «ФАКТЫ», по прогнозам синоптика Натальи Диденко, очередной атмосферный фронт идет в западные и северные области Украины. Так, 12 декабря в этих районах выпадет снег, усилится ветер и, соответственно, будут крутить метели. Температура воздуха ближайшей ночью будет низкой на севере и в центре — от -10 до -18 градусов, на остальной территории она составит -2−9 градусов.
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