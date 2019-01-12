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Спорт

Милевский в день рождения подписал контракт на родине

10:19 12 января 2019   202
Артем Милевский
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, покинувший венгерскую «Кишварду», вернулся на родину и в день своего 34-летия на правах свободного агента заключил контракт с брестским «Динамо». Как сообщает официальный сайт белорусского клуба, соглашение рассчитано до конца 2020 года.

Напомню, что форвард выступал за брестское «Динамо» в 2017 и 2018 годах, забив в 38 поединках 10 мячей и отдав 14 голевых передач, а еще выиграв Кубок и Суперкубок Беларуси. В августе прошлого года футболист, в активе которого 50 поединков и восемь точных ударов в футболке сборной Украины, покинул команду из-за конфликта с бывшим главным тренером.

По итогам прошлого сезона «Динамо» (Брест), который тренирует 41-летний чешский специалист Марсель Личка, занял в чемпионате Беларуси шестое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Милевского помог брестскому «Динамо» сотворить сенсацию в финале Кубка Беларуси.

Фото ФК «Динамо» (Брест)

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