Происшествия

В Киеве 12 января пьяный работник СТО угнал автомобиль из бокса и устроил автогонки с патрульной полицией. Так, в Соломенском районе на улице Смелянской около трех часов ночи правоохранители заметили Mercedes на «евробляхах», который ехал «змейкой», сообщает Информатор.

Они подали водителю знак, чтоб он остановил машину, но тот в свою очередь набрал скорость и попытался скрыться от полицейских. После пары минут погони, правоохранителям удалось обогнать универсал и перекрыть дорогу, в следствии чего «гонщик» остановился.

У мужчины при себе не было никаких документов. Но удалось выяснить, что он работник СТО, которое находится напротив Волынской оптовой базы, где Mercedes стоял на техобслуживании. У злоумышленника были признаки алкогольного опьянения: невнятная речь, резкий запах изо рта и неровная ходьба. Оказалось, что мужчина угнал машину из бокса и направлялся «на поиски приключений».

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 12 января в Киеве произошло ДТП, в ходе которого Daewoo Lanos зацепился за свисавший на дорогу электрический кабель и перевернулся. Водитель был госпитализирован.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter