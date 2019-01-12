Общество

Чтобы в течение всего года у вас водились деньги, на Василя не отдавайте долги

Сразу несколько памятных дат отмечают в эти дни православные и грекокатолики: 13 января они вспоминают Меланию Римлянину (в простонародье -Меланку), 14 января чествуют Василия Великого (Василя), а также отмечают праздник Обрезания Господня. По традиции в этот же день украинцы празднуют «старый» Новый год.

13 января православные и грекокатолики поминают Меланию Римлянину — первую из знатных римлянок, посвятивших свою жизнь служению Господу.

Немного истории В 14-летнем возрасте против своей воли Мелания была выдана замуж за юношу из знатной семьи по имени Апиниан. Девушка, стремясь сохранить свои тело и душу незапятнанными, умоляла супруга жить с ней в непорочности или отпустить. Апиниан пообещал жене, что, когда она родит двоих детей, чтобы было кому оставить в наследство богатое имущество, принадлежащее их семье, они вместе отрекутся от мира. У пары родились дочь и сын, но вскоре дети умерли. И тогда 24-летний Апиниан и 20-летняя Мелания, оставив Рим, полностью посвятили свою жизнь служению Господу. Вместе они помогали бедным и болеющим, посещали тюрьмы и рудники — места, где содержались люди за долги, и выкупали несчастных. На средства супругов было построено множество храмов и больниц, еще большее количество монастырей, храмов и больниц получали от них материальную поддержку. Мелания постоянно держала строгий пост и много времени посвящала молитвам. Она собственноручно переписывала священные книги и раздавала их неимущим. Супруги, помогая нуждающимся, провели семь лет в Африке, а потом отправились в Иерусалим. Здесь они раздали бедным все, что у них еще оставалось от богатства, и посвятили себя молитвам. Мелания затворилась в келье на Елеонской горе и практически не покидала ее, только изредка видясь с Апинианом. Со временем возле кельи возник монастырь. К этому времени Апиниан умер. Мелания похоронила его и провела в постоянной молитве возле места захоронения около четырех лет. После этого стараниями святой Мелании за один год на горе Вознесения Христова был построен мужской монастырь. Мелания никому не отказывала в помощи, по ее молитвам было совершено множество чудес. Умерла святая Мелания 31 декабря (по старому стилю) 439 года.

В народном быту этот день получил название Меланки, или Щедрого вечера, Новогоднего вечера (13 января отмечается «старый» Новый год). По традиции, мать семейства с появлением первых звезд на небе зажигала свечу перед образами, окуривала ладаном хату. Затем семья садилась за стол, на котором стояли и пироги с мясом, и колбасы, и вареники, и блины, и бублики — словом, все, что положено для щедрой кутьи. Потом всей семьей пели щедривки и с удовольствием принимали гостей — подростков, которые «водили козу». Один из ребят изображал козу, другой — кота (он носил с собой специальный мешок для сала и все время мяукал, выпрашивая у хозяев этот деликатес). Стучаться в двери хаты надо было трижды. Только на третий раз детвору впускали, и дети за это развлекали хозяев песнями и танцами, получая в награду пироги, денежку и вожделенное сало.

А молодежь постарше устраивала своеобразные вечеринки, которые тоже называли «Меланками». Причем парни и девушки собирались отдельно.

Один из парней одевался в женскую одежду, а его товарищи рядились в костюмы цыган, в черта, в различных животных. В таком виде они отправлялись в хаты, где собирались девушки. Там начинались песни, танцы, шутки, которые заканчивались приглашением к столу.

А девушки на своей «Меланке» наряжали одну из подруг невестой, другую — ее женихом по имени Василь. Целой компанией они шли от хаты к хате и пели под окнами щедривки, получая в благодарность от хозяев деньги и «смаколики».

Наши предки считали эту предновогоднюю ночь волшебной и самой подходящей для гадания. А способов узнать свою судьбу существовало множество. Можно было, например, бросить через хату сапожок — в какую сторону укажет его носок, туда и замуж идти. Можно постоять под окнами хаты и послушать разговор хозяев. Если говорят спокойно, семейная жизнь тоже будет спокойной, если ссорятся, счастливой с мужем девушка не будет.

Были и более сложные методы узнать свое семейное будущее. Например, с помощью петуха. На столе раскладывали зерно, кусочек хлеба, ножницы, пепел, уголь, миску с водой. И выпускали петуха. Если он начинал клевать зерно или хлеб, жених будет из богатой семьи. Если петух заинтересуется ножницами, девушка выйдет замуж за портного. Гораздо худший вариант, если петух начнет пить воду — суженый окажется пьяницей, ну, а если клюнет уголь или пепел — замужество девушке в этом году не светит вообще.

Считалось, что этой ночью можно ждать чудес. Говорили, например, что для верующих в канун Нового года разверзается небо и все желания исполняются. Но надо быть очень осторожными — ведь с этой ночи и до самого Крещения (19 января) очень активизируется вся нечисть: ведьмы устраивают шабаши, чародейки ищут волшебную траву «нечуй-ветер», чтобы стать неслышимыми и невидимыми, черти воруют месяц и звезды, чтобы погрузить землю во тьму и скрыть от людских глаз всякие безобразия. Предчувствуя свой конец, каждую ночь нечистая сила пытается любым способом навредить христианам.

На первый день нового года по старому стилю приходится и один из пяти великих праздников, отмечаемых православными и грекокатоликами, -- Обрезание Господне. Он был установлен еще в IV веке и посвящен событию, произошедшему на восьмой день после Рождества: Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола (в Новом Завете этот обряд уступил место таинству Крещения). Тогда же ребенок получил имя Иисус (Спаситель).

Одновременно с этим праздником отмечается и память Святителя Василия Великого, архиепископа Кессарии Каппадокийской, вселенского отца и учителя Церкви.

Немного истории Святитель получил великолепное образование. О нем говорили, что он философ, филолог, оратор, юрист и естествовед, имевший глубокие познания в медицине. Прославился Василий и своей святостью, глубоким знанием Священного Писания и трудами на благо церкви. Свои личные средства он тратил на помощь бедным, создавая богадельни, странноприимные дома и больницы, монастыри. Святитель Василий умер 1 января (по старому стилю) 379 года. Ему было 49 лет.

Вспоминает церковь в этот день и Святого Василия Анкирского (Кессарийского), принявшего мученическую смерть за веру.

В народе этот день получил название Васильевого дня. Сразу после рассвета на Василя по хатам ходили парни-«посевальщики», которые разбрасывали по помещениям зерно, желая хозяевам счастья, здоровья и хорошего урожая. Первого посевальщика просили сесть на пороге — чтобы куры сидели и цыплят высиживали, а зерно собирали и кормили им птицу — чтобы большая росла.

Девушки надевали новую одежду и даже по нескольку раз переодевались — чтобы весь год щеголять в обновках.

А верившие в приметы наблюдали за погодой: если утро выдалось солнечным — год будет счастливым и уродятся фрукты; если деревья покрыты инеем, будет хороший урожай зерновых; если день теплый, ожидается богатый урожай ржи; хороший год предрекал и выпавший в этот день снег.

Но вот чего в этот день нельзя было делать, так это отдавать долги. Нарушивший запрет весь год будет кому-нибудь должен.

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Фото с сайта z-pravda.com.ua

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