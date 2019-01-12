Происшествия

Обвал крыши в Харькове: появились данные о пострадавших и видео спасения

В результате разрушения кровли торгового павильона в Харькове 11 января пострадали три женщины 1951, 1991 и 1992 годов рождения. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

По данным полиции, 68 и 28-летние пострадавшие получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, 27-летняя женщина — закрытую травму и ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудного отдела позвоночника. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как писали «ФАКТЫ», 11 января 2019 года в Харькове обвалилась крыша торгового павильона, который расположен недалеко от станции метро имени Александра Масельского.

За несколько часов до этого инцидента похожее происшествие произошло в оккупированной Макеевке. Там на Красном рынке крыша рухнула прямо на людей. Также был частично разрушен каркас рынка.

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