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Обвал крыши в Харькове: появились данные о пострадавших и видео спасения
В результате разрушения кровли торгового павильона в Харькове 11 января пострадали три женщины 1951, 1991 и 1992 годов рождения. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
По данным полиции, 68 и 28-летние пострадавшие получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, 27-летняя женщина — закрытую травму и ушиб грудной клетки, закрытый перелом грудного отдела позвоночника. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы и сейчас их жизни ничего не угрожает.
Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как писали «ФАКТЫ», 11 января 2019 года в Харькове обвалилась крыша торгового павильона, который расположен недалеко от станции метро имени Александра Масельского.
За несколько часов до этого инцидента похожее происшествие произошло в оккупированной Макеевке. Там на Красном рынке крыша рухнула прямо на людей. Также был частично разрушен каркас рынка.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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