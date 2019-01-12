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Устал от плача: в Прикарпатье мужчина до смерти избил пятимесячного младенца прямо в коляске (фото)
Медики Перегинской больницы (Рожнятинский район Ивано-Франковской обасти) сообщили в правоохранительные органы о том, что каретой скорой помощи к ним доставлен маленький ребенок без признаков жизни.
— По словам матери пятимесячной девочки, врачей вызвали после того, как утром самочувствие ребенка резко ухудшилось. Медики пытались спасти младенца, однако их усилия оказались напрасными, — сообщили в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области. — Как установили сотрудники полиции, девочка получила телесные повреждения, которые и привели к смерти. Выяснилось, что виновника трагедии — 26-летнего жителя Рожнятинского района — разозлил плач младшего ребенка его 24-летней сожительницы, которая с этим младенцем и еще одной, трехлетней, дочкой переехала осенью к нему жить из Закарпатья. Мужчина подошел к коляске, где лежала плачущая девочка, и несколько раз ударил ее по голове. согласно выводам экспертов, ребенок погиб от полученных травм головного мозга. В настоящее время молодой человек задержан, в отношении него открыто уголовное производство по статье «Умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений, что привело к смерти потерпевшего», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандале в Одессе, где пьяная няня избила двухлетнего ребенка.
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