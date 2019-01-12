27.94 / 28.20 31.92 / 32.40
Киев: -3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Взрыв в торговом центре в Киеве: первая информация с места происшествия

13:40 12 января 2019   1379
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 12 января в торговом центре «Мармелад» по улице Борщаговской произошел взрыв. В момент взрыва в помещении находились строители.

Инцидент произошел около 12:00. По предварительной информации, причиной взрыва послужила дымовая шашка. Один работников строительной бригады, которые работали в офисном помещении на третьем этаже, решил с ее помощью проверить пожарную безопасность. Шашка взорвалась в руках у работника, повредив ему кисть. Прибывшая на место карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего, сообщает Информатор.

На данный момент первые два этажа ТРЦ «Мармелад» продолжают работу в штатном режиме, однако третий и четвертый этажи закрыты для посещения.

Как писали «ФАКТЫ», 22 декабря 2018 года в центре Львова на рождественской ярмарке возле Оперного театра прогремел мощный взрыв и загорелись торговые павильоны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
-3

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 737 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины