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Взрыв в торговом центре в Киеве: первая информация с места происшествия
В Киеве 12 января в торговом центре «Мармелад» по улице Борщаговской произошел взрыв. В момент взрыва в помещении находились строители.
Инцидент произошел около 12:00. По предварительной информации, причиной взрыва послужила дымовая шашка. Один работников строительной бригады, которые работали в офисном помещении на третьем этаже, решил с ее помощью проверить пожарную безопасность. Шашка взорвалась в руках у работника, повредив ему кисть. Прибывшая на место карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего, сообщает Информатор.
На данный момент первые два этажа ТРЦ «Мармелад» продолжают работу в штатном режиме, однако третий и четвертый этажи закрыты для посещения.
Как писали «ФАКТЫ», 22 декабря 2018 года в центре Львова на рождественской ярмарке возле Оперного театра прогремел мощный взрыв и загорелись торговые павильоны.
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