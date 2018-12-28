Происшествия

Оторвало пальцы: под Киевом устроили взрыв на заправке

На автозаправочной станции в селе Ксаверовка под Киевом произошел взрыв, в результате которого пострадал работник АЗС. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Сообщается, что в помещении магазина на АЗС в руках работника станции сработал запал от гранаты. Мужчина потерял два пальца на правой руке. Он был госпитализирован в районную больницу.

Как пояснил 24-летний пострадавший полицейским, запал он нашел несколько дней назад в поле.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции. Полицейские изъяли кольцо и рычаг от запала УЗРГМ. Также в качестве свидетелей были опрошены работники автозаправочной станции, которые стали очевидцами события.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Продолжается следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Павлограде Днепропетровской области мужчина бросил гранату в помещение одного из городских банков. А в Хмельницкой области задержали мужчину, который пытался взорвать троих своих знакомых с помощью гранаты.

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