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Вспыхнуло за секунды: в сеть попало жуткое видео с моментом взрыва на ярмарке во Львове
В сети опубликовали видео взрыва на рождественской ярмарке во Львове, который произошел 22 декабря. На видео видно, как люди после взрыва несмотря на все риски бросились к месту пожара и начали помогать потерпевшим.
Ранее в сети показали фото украинского военного, бросившегося на помощь пострадавшим при пожаре во Львове. Им оказался военный медик в/ч А3618 (учебный артиллерийский полк) Андрей Алямский.
Сообщается, что пока не прибыли кареты скорой помощи, он оказывал потерпевшим первую помощь, разговаривал с ними и шутил, чтобы они не теряли сознания.
Как писали «ФАКТЫ», 22 декабря, в центре Львова на рождественской ярмарке возле Оперного театра прогремел мощный взрыв и загорелись торговые павильоны.
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