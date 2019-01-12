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Происшествия

Самолет с туристами из Египта не долетел до Кривого Рога: что произошло

14:09 12 января 2019   782
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет, летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Кривой Рог приземлился в международном аэропорту «Борисполь». Инцидент произошел 11 января. Об этом сообщил директор международного аэропорта «Кривой Рог» Игорь Лашин, передают Українські Новини.

По его словам, самолет совершил вынужденную посадку из-за сильного снегопада и плохой видимости в Кривом Роге. Из аэропорта «Борисполь» пассажиры были доставлены в Кривой Рог бесплатным автобусом.

Как писали «ФАКТЫ», ранее туман помешал выполнить посадку в аэропорту Николаева рейсу из Киева и пассажирам пришлось добираться туда из Киева на автобусе.

Были предприняты три попытки зайти на посадку, но погода все ухудшалась. В итоге из-за нелетных погодных условий и ради безопасности пассажиров самолет вернулся в аэропорт «Киев» (Жуляны).

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