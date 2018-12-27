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Отдых накрылся: сотни туристов застряли в украинских аэропортах (фото)
В крупнейших украинских аэропортах застряли туристы. В «Борисполе» сотни туристов с вечера 26 декабря сидели в ожидании вылета в Египет.
Изначально рейс авиакомпании Sky Up планировалось отправить из аэропорта «Киев» (Жуляны). В итоге место вылета изменилось, пассажирам организовали трансфер до «Борисполя», но в дальнейшем рейс несколько раз переносили. Неофициально причиной многочасовой задержки назывались нелетные условия и неисправность самолета. Официальную причину пассажиры так и не узнали.
Во Львове аналогично сидят в ожидании пассажиры рейса Sky Up Airlines до египетского Шарм-эль-Шейха. Туристы рассчитывали уже сегодня быть на курорте, но вылет переносится уже в третий раз и на этот раз ожидается в 0.10 28 декабря. Соответственно откладывается и обратный рейс из Шарм-эль-Шейха во Львов: вместо 11.15 его перенесли на 23.15. Как и в случае с киевским рейсом, авиакомпания не уведомляла причины задержки.
Напомним, ранее в Украине был составлен рейтинг самых непунктуальных аваикомпаний. Летом пассажирам каждого третьего рейса приходилось часами сидеть в аэропорту в ожидании вылета.
Фото Roman Malyk/Facebook
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