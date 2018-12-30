- 17:49 В центре Ивано-Франковска расстреляли криминального авторитета, — СМИ
- 17:31 Первый блин комом: из аэропорта Киева авиапассажирам пришлось добираться в Николаев на автобусе
- 17:24 Салюты портятся от перепада температур: что нужно знать при покупке пиротехники на праздники
- 16:55 Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: детали и фото с места происшествия
- 16:35 Семьи пленных украинских моряков получили от государства по 100 тысяч гривен
- 16:30 Странную смерть экологического активиста под Харьковом объявили суицидом и закрыли дело об убийстве
- 16:22 Одноклубник Ярмоленко приехал на свадьбу сестры жены в спортивном костюме
- 16:14 Россияне построили неисправный забор на границе с Крымом
- 15:59 Режим отстранят: в Москве предрекли масштабную революцию в России в 2019 году
- 15:33 Победительница конкурса «Мисс Африка» загорелась на сцене
Первый блин комом: из аэропорта Киева авиапассажирам пришлось добираться в Николаев на автобусе
Николаевскому аэропорту, который после долгой реконструкции, начал наконец принимать и отправлять рейсы, пока не удается войти в нормальный режим работы. В субботу, 29 декабря, пассажирам первого рейса Киев — Николаев пришлось вернуться в столицу, а затем отправиться в Николаев на автобусе.
Как сообщает Свідок, выполнить в посадку в Николаеве помешал туман. Были предприняты три попытки зайти на посадку, но погода все ухудшалась. В итоге из-за нелетных погодных условий и ради безопасности пассажиров самолет вернулся в аэропорт «Киев» (Жуляны).
По возвращении в Киев пассажирам был выделен автобус, на котором они были доставлены в Николаев.
Напомним, пока что из Николаева был успешно отправлен международный рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет). Следующий вылет запланирован на 2 января. Также был выполнен рейс «Николаев — Киев».
Аэропорт «Николаев» не принимал воздушные суда с 2006 года. «Реанимация» началась в 2017 году. С 26 декабря аэропорт взялся принимать регулярные рейсы из Киева и некоторые международные.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 751 мм