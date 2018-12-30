Происшествия

Первый блин комом: из аэропорта Киева авиапассажирам пришлось добираться в Николаев на автобусе

Николаевскому аэропорту, который после долгой реконструкции, начал наконец принимать и отправлять рейсы, пока не удается войти в нормальный режим работы. В субботу, 29 декабря, пассажирам первого рейса Киев — Николаев пришлось вернуться в столицу, а затем отправиться в Николаев на автобусе.

Как сообщает Свідок, выполнить в посадку в Николаеве помешал туман. Были предприняты три попытки зайти на посадку, но погода все ухудшалась. В итоге из-за нелетных погодных условий и ради безопасности пассажиров самолет вернулся в аэропорт «Киев» (Жуляны).

По возвращении в Киев пассажирам был выделен автобус, на котором они были доставлены в Николаев.

Напомним, пока что из Николаева был успешно отправлен международный рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет). Следующий вылет запланирован на 2 января. Также был выполнен рейс «Николаев — Киев».

Аэропорт «Николаев» не принимал воздушные суда с 2006 года. «Реанимация» началась в 2017 году. С 26 декабря аэропорт взялся принимать регулярные рейсы из Киева и некоторые международные.

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