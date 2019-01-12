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На Днепре под Киевом погибли два человека, тела ищут (фото)
В Киевской области 11 января вблизи села Страхолесье во время катания на снегоходе по Киевскому водохранилищу провалились под лед три человека, один спасся самостоятельно, а двое выбраться на поверхность не смогли.
Расстояние от места провала под лед к берегу составляет 2 километра, а глубина — 10 метров.
Поисковую операцию проводит спасательно-водолазное отделение Вышгорода, водолазная группа Мобильно-спасательного центра ГСЧС Украины, спасатели из Чернобыля и Ивановского подразделения ГСЧС. Также свою помощь в поисках предоставляет национальная полиция и человек, который смог спастись самостоятельно.
Всего в поиске пропавших задействованы 27 человек личного состава ГСЧС и два катера на воздушной подушке «Марс». По состоянию на 14:00 12 января тело одного из пропавших мужчин поднято на поверхность. Сейчас продолжаются поиска второго тела.
Как писали «ФАКТЫ», на днях сотрудники ГСЧС провели сложную спецоперацию по поиску пропавшего в Карпатах киевского лыжника, который потерялся в горах и четыре дня провел там сам. После того, как спасатели его нашли он рассказал о том, как ему удалось выжить в столь экстремальных условиях.
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