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Происшествия

Ночевал прямо в лесу: стало известно, как заблудившийся турист чудом выжил в Карпатах

8:57 12 января 2019   179
Игорь Грищенко
Инф. «ФАКТОВ»

Киевский турист Игорь Грищенко, который несмотря на предостережения о плохой погоде и лавинной опасности в Карпатах, отправился с другом туда кататься на лыжах и потерялся, ночевал в лесу прямо в горах. Об этом «ФАКТАМ» рассказал лесник Березняковского лесничества Иван Дукай.

«Первые двое суток он ночевал в лесу. На третьи сутки спустился к сенокосам и грелся под сеном. Так пережил еще одну ночь. Все это время он ничего не ел, только пил воду из ручейка», — рассказал он.

По его словам, турист признался, что еще одну ночь уже точно не пережил бы.

«Домик, до которого он в результате добрался, находился примерно в 300 метрах от сенокоса. Но Игорь был настолько обессилен, что шел до этого домика полдня. Там он смог разжечь огонь (благо, у него была с собой зажигалка) и поел варенья, которое там обнаружил. Это придало ему сил», — говорит Дукай.

Как писали «ФАКТЫ», 34-летний Игорь Грищенко из Киева, несмотря на объявление штормового предупреждения в Карпатах, отправился туда с другом кататься на лыжах. Из-за сложных погодных условий он потерялся там в районе горы Гемба. Сотрудникам ГСЧС пришлось начать спецоперацию по его спасению. В ней было задействовано 39 человек и вертолет. Также на помощь пришли около 30 лесников, волонтеры и полицейские.

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