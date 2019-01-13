Общество

"Не можем встать с колен": россияне откровенно рассказали о положении дел в РФ (видео)

После нового года в России резко повысились цены на продукты и коммуналку. Впрочем, на федеральных каналах этому не уделяют столько внимания, сколько достается «замерзающей и голодной» Украине.

Региональные журналисты опросили жителей Воронежа и Екатеринбурга, двух крупных российских городов, какова сейчас обстановка в стране и как им приходится выживать в условии падения благосостояния.

Россияне не скрывают, что их денежные дела оставляют желать лучшего. А некоторые открыто признаются в желании уехать из страны.

Воронежский телеканал спросил мнение горожан о росте цен, уже начавшемся в 2019 году



Всё же очень жаль стариков, доведённых до таких унизительных жизненных условий



К слову, люди замечают, что и с обещанной прибавкой якобы 1000 руб за счет пенс. реформы власть их тоже обманула. pic.twitter.com/03zVHS7kdV — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 12 січня 2019 р.

"Благосостояние должно расти, а оно падает", "Не можем встать с колен", - рассказывают участники опроса.

Жители Екатеринбурга отвечают на вопросы о росте цен и своих настроениях на наступивший 2019 год.



Почему-то говорят, что "Россия с колен не встаёт". pic.twitter.com/IWwygRVSk2 — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 12 січня 2019 р.

Украинские пользователи напомнили, что рост цен и падение зарплат является своеобразной платой всех россиян за аннексию Крыма.

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно один из пропагандистов Кремля Андрей Норкин в эфире росТВ выдал фейк об Украине, рассказав, что в нашей стране якобы закончились колбаса и сало.

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