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"Не можем встать с колен": россияне откровенно рассказали о положении дел в РФ (видео)
После нового года в России резко повысились цены на продукты и коммуналку. Впрочем, на федеральных каналах этому не уделяют столько внимания, сколько достается «замерзающей и голодной» Украине.
Региональные журналисты опросили жителей Воронежа и Екатеринбурга, двух крупных российских городов, какова сейчас обстановка в стране и как им приходится выживать в условии падения благосостояния.
Россияне не скрывают, что их денежные дела оставляют желать лучшего. А некоторые открыто признаются в желании уехать из страны.
Воронежский телеканал спросил мнение горожан о росте цен, уже начавшемся в 2019 году— Выборная Навка (@Gulay_Pole) 12 січня 2019 р.
Всё же очень жаль стариков, доведённых до таких унизительных жизненных условий
К слову, люди замечают, что и с обещанной прибавкой якобы 1000 руб за счет пенс. реформы власть их тоже обманула. pic.twitter.com/03zVHS7kdV
"Благосостояние должно расти, а оно падает", "Не можем встать с колен", - рассказывают участники опроса.
Жители Екатеринбурга отвечают на вопросы о росте цен и своих настроениях на наступивший 2019 год.— Выборная Навка (@Gulay_Pole) 12 січня 2019 р.
Почему-то говорят, что "Россия с колен не встаёт". pic.twitter.com/IWwygRVSk2
Украинские пользователи напомнили, что рост цен и падение зарплат является своеобразной платой всех россиян за аннексию Крыма.
Как сообщали «ФАКТЫ», недавно один из пропагандистов Кремля Андрей Норкин в эфире росТВ выдал фейк об Украине, рассказав, что в нашей стране якобы закончились колбаса и сало.
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