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Общество

"Не можем встать с колен": россияне откровенно рассказали о положении дел в РФ (видео)

0:45 13 января 2019   31
Разруха в России
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

После нового года в России резко повысились цены на продукты и коммуналку. Впрочем, на федеральных каналах этому не уделяют столько внимания, сколько достается «замерзающей и голодной» Украине.

Региональные журналисты опросили жителей Воронежа и Екатеринбурга, двух крупных российских городов, какова сейчас обстановка в стране и как им приходится выживать в условии падения благосостояния.

Россияне не скрывают, что их денежные дела оставляют желать лучшего. А некоторые открыто признаются в желании уехать из страны.

"Благосостояние должно расти, а оно падает", "Не можем встать с колен", - рассказывают участники опроса.

 

Украинские пользователи напомнили, что рост цен и падение зарплат является своеобразной платой всех россиян за аннексию Крыма.

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно один из пропагандистов Кремля Андрей Норкин в эфире росТВ выдал фейк об Украине, рассказав, что в нашей стране якобы закончились колбаса и сало.

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