Мир

В пятницу, 11 января, в Лас-Вегасе завершилась ежегодная выставка CES 2019 — крупнейшая в мире презентация электронных новинок самого широкого спектра. Многие из этих разработок очень скоро начнут применяться людьми в повседневной жизни и станут привычными. А пока они воспринимаются как чудеса техники.

«ФАКТЫ» решили в своем репортаже о CES 2019 распределить показанное там по группам, исходя из того, в какой сфере нашей жизни предлагается использовать эти изобретения. Начнем с транспорта.

Американская компания Harley-Davidson показала свой первый электрический мотоцикл. Напомним, что эта фирма существует уже 116 лет. Производимые ею мотоциклы давно приобрели статус культовых. Уважающий себя байкер ездит исключительно на «харлеях». Помня об этом, компания обещает, что электроцикл будет «рычать» также, как классический. Ну, может, чуть-чуть иначе, но фирменный звук Harley-Davidson фанаты этой марки узнают сразу. Согласно заявленным характеристикам, электроцикл сможет разгоняться до 100 км/час за 3,5 сек, и в городских условиях сможет проехать почти 180 км без зарядки. Стартовая цена — 29 800 долларов. Предварительные заказы можно делать уже сейчас, а поставки должны начаться осенью 2019 года.

Южнокорейская компания Hyundai представила концептуальную модель нового класса Ultimate Mobility Vehicle (UMV), которая получила название Elevate. Это вездеход, у которого колеса закреплены на роботизированных «ногах». Такая конструкция позволяет перемещаться по различным покрытиям даже там, где не пройдет ни один традиционный автомобиль или гусеничный вездеход.

В основе Hyundai Elevate лежит модульная платформа, которая позволяет менять кузова в зависимости от конкретной ситуации. Электромоторы встроены непосредственно в колеса. «Ноги» обладают пятью степенями свободы и могут имитировать походку млекопитающих и рептилий. Hyundai Elevate способен преодолевать углубления до 1,5 метров в ширину и подниматься на препятствия такой же высоты.

На разработку концепт-кара ушло три года. В компании уверены, что такой «шагающий» вездеход будет эффективен и незаменим при различных спасательных операциях.

Elevate был разработан для того, чтобы преодолевать самые сложные поверхности на Земле и достигать цели быстрее, чем обычные транспортные средства, созданные для поисково-спасательных и гуманитарных миссий.

Совершенно новая на мировом рынке компания Byton представила в Лас-Вегасе свой первый продукт — электрокроссовер Byton Concept. В серию его обещают запустить к концу 2019 года, причем в компании заявили, что товарная модель в целом сохранит дизайн концепта. Продажи сначала будут проходить в Китае и США. Предварительная цена — от 45 тысяч долларов. Заявки принимаются уже сейчас. Длина Byton Concept равна 4 850 мм, ширина — 1 940 мм, высота — 1 650 мм. Вместо традиционных наружных зеркал прототип получил видеокамеры, вместо ручек дверей также установлены камеры, распознающие лица авторизованных пользователей.

В салоне — гигантская цифровая передняя панель (ширина — 1,25 м), в рулевое колесо встроен 8-дюймовый дисплей, который заменяет привычную приборную панель. В спинках передних кресел установлены планшеты. Ожидается, что базовый серийный Byton будет доступен с электродвигателем мощностью 272 лошадиных силы, запас хода на одной зарядке составит около 402 километров. Топовую модификацию компания намерена оснащать двумя электромоторами совокупной мощностью 476 лошадиных сил. На одной зарядке он сможет проехать примерно 523 километра.

На старте продаж кроссовер будет оснащен системой автономного управления 3-го уровня, позже модель получит автопилот 4-го уровня. После выхода на рынок кроссовера марка Byton планирует запустить в производство электрические седан и минивэн. Никаких данных об этих моделях пока нет. Выпуск автомобилей нового бренда наладят на заводе в Китае. Byton принадлежит компании Future Mobility Corporation, в которой работают бывшие сотрудники BMW i и Tesla.

Американская компания Bell Helicopter представила концепт пассажирского аэротакси Nexus. Это большой дрон с шестью электровентиляторами. Они позволят максимально снизить уровень производимого шума и, одновременно, существенно увеличить дальность полета. Конвертоплан сможет использовать для посадки и взлета стандартные городские вертолетные площадки.

Nexus будет пятиместным. Аэротакси сможет выполнять полеты на скорости до 241 км/час. Максимальная взлетная масса составит 2,7 т. Машина получит гибридную энергетическую установку. Аэротакси сможет перевозить пассажиров и грузы массой от 360 до 450 килограммов. Обещают, что регулярные полеты Nexus сможет начать выполнять уже в ближайшие годы. Проблем с получением сертификата и лицензии на использование аппарата не будет, поскольку конвертоплан управляется пилотом.

Туризм и активный отдых

Французская компания Helite специально для велосипедистов разработала жилет B'Safe со встроенной подушкой безопасности, которая срабатывает автоматически в случае аварии, защищая тем самым человека от травм. Устройство использует два сенсора. Один прикреплен к седлу, а второй находится внутри жилета велосипедиста. Сенсоры фиксируют момент падения человека, подушка безопасности срабатывает практически моментально. Стоить такой жилет будет не дороже 700 долларов.

Американо-китайская компания ForwardX Robotics показала «умный чемодан на колесах Ovis Suitcase. Владельцу не нужно его катить. Чемодан сам следует за своим хозяином. Дело в том, что он оснащен искусственным интеллектом. С его помощью чемодан отслеживает каждое движение владельца т катится сбоку от человека. Он видит препятствия и объезжает их. Разработчики Ovis Suitcase гарантируют, что чемодан не будет врезаться в других людей. Когда чемодан необходимо поднять, например, на эскалаторе или на ступеньках, достаточно лишь положить ладонь на ручку, и автоматическая функция отключается. В комплекте с чемоданом будет поставляться «умный» браслет, который предупредит владельца, если его устройство укатилось более чем на два метра. А если случится немыслимое, и чемодан все же потеряется, его можно будет отследить с помощью GPS-трекера. Купить такой комплект можно будет за 800 долларов.

Питание и диета

Компания Lumen представила устройство, которое анализируют дыхание человека и на основе этого выбирает для него оптимальную диету. Гаджет связан с приложением на смартфоне, которое среди прочего выявляет, насколько эффективно происходит пищеварение и сжигание калорий. Основатель компании Дрор Седар рассказал в интервью BBC, что принцип работы устройства основан на выявлении уровня углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По утверждению Седара, это позволят отслеживать процесс обмена веществ, который, среди прочего, преобразует потребляемую пищу в энергию. Дрор уверяет, что гаджет оставит в прошлом необходимость высчитывать количество сахара в том или ином блюде и количество потребленных калорий. Теперь смартфон будет сообщать пользователю, что в большей степени сжигает его организм — углеводы или жир. На основе этого гаджет будет предлагать рецепты, которые помогут придерживаться требуемой диеты.

Компания Wilkinson Baking привезла в Лас-Вегас собственную разработку — хлебный бот. Устройство выполняет не только функцию автономной выпечки хлеба, но и его продажу. Все что нужно сделать человеку, это засыпать в агрегат сухую смесь для приготовления теста, после чего бот самостоятельно смешает его с водой и дрожжами в необходимых пропорциях.

Тесто затем распределяется по формам, после чего начинается процесс выпекания. Можно задать специальную температуру. После этого буханки хлеба охлаждаются в стеклянной камере. Там их могут выбрать и приобрести покупатели при помощи специального тачскрина. Весь процесс приготовления занимает от одного до полутора часов, а новый цикл выпечки можно начинать каждые шесть минут.

Украинский стартап Flasty представил на выставке 3D принтер для приготовления еды. В качестве сырья можно использовать тесто, шоколад и другие продукты. С помощью компьютера человек задает соответствующую программу, а Flasty «печатает» готовую к употреблению пищевую продукцию. Целевая аудитория — кафе, рестораны, кондитерские, а также люди, которые решили открыть свой мини-бизнес по производству предварительно заказанных сувенирных сладостей.

Сельское хозяйство

Американская компания John Deere удивила на выставке 20-тонным комбайном с искусственным интеллектом. Его можно запрограммировать по параметрам GPS, которые отправят комбайн на самостоятельную уборку урожая. Никакого дополнительного контроля со стороны фермера не требуется. Производитель гарантирует, что комбайн не отходит с заданного маршрута более чем на 2,5 сантиметра. Все управление осуществляется при помощи специального приложения для смартфона. Но и это не все. «Мозг» комбайна во время уборки собирает данные о состоянии земли и условиях сбора урожая, что позволяет снизить потери и повысить эффективность. Кроме того, он оценивает качество собираемого зерна.

Уход за домашними животными

Итальянская компания Volta создала «умные» кормушки для кошек. Они получили название Mookie. В них использована технология распознавания лиц. Только в данном случае кормушка распознает кошачьи морды! Mookie узнает кошку, отсканировав ее.

Если еду попытается съесть чужая кошка, кормушка просто не откроется. Автоматическая миска умеет подключаться к Wi-Fi и через специальное приложение отправлять владельцу животного информацию о том, поел четвероногий любимец или нет. В качестве доказательства хозяин кошки получит короткую видеозапись. Mookie поступит в продажу в Италии уже в сентябре.

Украинский стартап RAWR предложил в Лас-Вегасе IoT-ошейник для домашних питомцев. При помощи мобильного приложения он помогает хозяевам контролировать, где находится их любимец и как он себя чувствует. Ошейник включает в себя шесть устройств: GPS и фитнес-трекеры, монитор здоровья, светодиодную подсветку, датчик температуры и режим вибрации для тренировки. Все данные направляются на мобильное приложение (iOS или Android). Предусмотрена интеграция с несколькими смартфонами одновременно. Это позволяет передавать данные о животном не только всем членам семьи, но и, например, ветеринару.

Нижнее белье

Компания Soma представила на выставке «умный» бюстгальтер Somainnofit с поддержкой Bluetooth. С его помощью женщина сможет определить фактический размер своей груди. Как показывает статистика, от 75 до 80 процентов женщин в мире выбирают бюстгальтеры не совсем верно. Они часто ошибаются либо с размером чашечек, либо с длиной пояса. Кроме того, не секрет, что бюстгальтеры приходится менять во время беременности и в период кормления грудью, или при изменении веса женщины. Soma уверяет, что ее «умный» бюстгальтер стоимостью всего 25 долларов навсегда избавит женщин от этих проблем.

Украинские стартапы

В 2019 году у Украины впервые на выставке CES был отдельный павильон. Он назывался Ukraine Tech Pavilion. Там были представлены восемь отечественных стартапов. Кроме уже двух названных выше посетители смогли познакомиться со следующими проектами украинских изобретателей:

Jollylook — аналоговый винтажный фотоаппарат с функцией мгновенного проявления фото. Изготовлен из вторичного сырья: камера для аналоговых снимков сделана полностью из переработанной бумаги и картона. В фотоаппарате нет никакой электроники — лишь бумага, пары линз и картридж для мгновенных мини-фотографий.

Nuka — «вечная» канцелярия: блокнот и карандаш. Блокнот изготовлен из специальной водостойкой бумаги, а карандаш — из сплава пяти металлов. Блокнот и карандаш nuka не боятся влияния времени и окружающей среды. Страницы практически не поддаются разрушению, а также хранятся в «облаке» с помощью приложения от Nuka.

FunLight — аттракцион интерактивных проекций для шопинг-молов, а также парков развлечений. Мощные проекторы используются для передачи изображений на стены и пол, благодаря чему все игроки видят одинаковое изображение и могут взаимодействовать с проекциями как команда. Игра контролируется движениями тела, которые отслеживаются специальными датчиками внутри помещения. Кстати, протестировать Funlight уже можно в киевском ТРЦ Lavina Mall.

Photon LMS — портативная модульная фотостудия для предметной фотографии. Включает в себя блоки, работающие от 2 700 светодиодов, которые управляются смартфоном или компьютером.

Whooshi — беспроводной портативный усилитель звука и смарт-музыкальная программа. Устройство превращает любые имеющиеся наушники в беспроводные. Whooshi персонализирует звук с помощью специально разработанного алгоритма, что регулирует параметры наушников. Мобильное приложение для iOS и Android подстраивает звук в соответствии с потребностями пользователя.

iGlam — ювелирные изделия, цвет которых подстраивается под выбранный вами наряд. Пока предлагаются украшения в виде кольца. Оно изготовлено из серебра и полудрагоценных камней. Сканирует цветовую гамму одежды и адаптируется к ней.

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