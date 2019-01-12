Без Украины: составлен рейтинг "самых умных" стран мира

Общество

К неожиданным результатам пришли международные исследователи, попытавшись составить топ-25 самых умных стран. Лидирует в рейтинге Япония. США и Западная Европа все еще сохраняют высокие места в списке, но их все настойчивее вытесняет Азия, а конкретно Гонконг и Южная Корея. Исследователи прогнозируют, что в недалеком будущем на лидирующие места в рейтинге вырвется Сингапур.

Рейтинг от Vouchercloud основан на трех показателях: количестве нобелевских лауреатов, результатах IQ-теста в среднем по стране и школьной успеваемости. Это показатели соответственно прошлых, настоящих и будущих интеллектуальных успехов нации.

Украины в топ-25 нет. Среди европейских стран выше всех поднялись Швейцария (второе место) и Нидерланды (5-я позиция).

Любопытными оказались результаты по каждой отдельной составляющей рейтинга. По результатам IQ-тестов первые шесть позиций уверенно занимают представители Азии (Сингапур, Китай, Гонконг, Корея, Тайвань, Япония). Те же страны попали в первую десятку по показателям школьной успеваемости. Таким образом, американцы и европейцы выигрывают за счет количества нобелевских лауреатов, а азиаты заложили прочный фундамент для того, чтобы стать самыми умными странами в будущем.

Напомним, трехлетняя девочка из Британии включена в клуб самых умных людей в мире, а ученые уже выяснили, как сохранить ясный ум до глубокой старости.

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