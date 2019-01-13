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- 9:34 Биатлон на ТВ: где смотреть женскую и мужскую эстафеты в Оберхофе
Биатлон на ТВ: где смотреть женскую и мужскую эстафеты в Оберхофе
В воскресенье, 13 января, в немецком Оберхофе женской и мужской эстафетами завершится четвертый этап Кубка мира по биатлону.
У женщин на старт выйдут 22 команды. Украинки, которые пойдут на дистанцию под восьмым стартовым номером, выступят в таком составе: Юлия Журавок, Юлия Джима, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина. Отдых получит Валя Семеренко, также по причине болезни пропускает этап в Оберхофе Елена Пидгрушная.
У мужчин примут участие 27 команд. Наши ребята, имеющие 16-й стартовый номер, выступят в таком составе: Артем Прима, Сергей Семенов (на фото), Руслан Ткаленко, Артем Тищенко. За своих партнеров с трибун будет болеть Дмитрий Пидручный, ставший лучшим среди украинцев и в спринте, и в гонке преследования.
Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)
13 января (воскресенье)
Эстафета (женщины) 12:45 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Эстафета (мужчины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Онлайн-видеотрансляцию женской и мужской эстафет смотрите также на сайте «ФАКТОВ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в гонках преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе украинцы не порадовали высокими результатами.
Фото biathlon.com.ua
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