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Спорт

Биатлон на ТВ: где смотреть женскую и мужскую эстафеты в Оберхофе

9:34 13 января 2019   547
Биатлон на ТВ: где смотреть женскую и мужскую эстафеты в Оберхофе
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 13 января, в немецком Оберхофе женской и мужской эстафетами завершится четвертый этап Кубка мира по биатлону.

У женщин на старт выйдут 22 команды. Украинки, которые пойдут на дистанцию под восьмым стартовым номером, выступят в таком составе: Юлия Журавок, Юлия Джима, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина. Отдых получит Валя Семеренко, также по причине болезни пропускает этап в Оберхофе Елена Пидгрушная.

У мужчин примут участие 27 команд. Наши ребята, имеющие 16-й стартовый номер, выступят в таком составе: Артем Прима, Сергей Семенов (на фото), Руслан Ткаленко, Артем Тищенко. За своих партнеров с трибун будет болеть Дмитрий Пидручный, ставший лучшим среди украинцев и в спринте, и в гонке преследования.

Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)

13 января (воскресенье)

Эстафета (женщины) 12:45 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Эстафета (мужчины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляцию женской и мужской эстафет смотрите также на сайте «ФАКТОВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в гонках преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе украинцы не порадовали высокими результатами.

Фото biathlon.com.ua

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