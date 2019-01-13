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Общество

Без "русского мира": в Харькове устроили масштабный парад с колядками (видео)

14:18 13 января 2019   10
колядки
Инф. «ФАКТОВ»

Для жителей Харькова на два дня устроили возвращение к культурным истокам. Горожане вспоминали украинские традиции Рождества и Щедрого вечера, 100 хоровых коллективов пели щедривки и колядки, а в центре города можно было наблюдать Парад вертепов.

Фестиваль «Вертеп-фест» прошел с размахом и собрал в городе почти полторы тысячи участников. Самым ярким событием стало массовое исполнение на главной площади Харькова колядки «Нова радість стала».

Кроме харьковчан, колядку пели гости из 30 городов и сел Украины, а для еще большей массовости в то же время ту же песню исполняли музыкальные коллективы в городах Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции и Польши.

Фестиваль вертепов в Харькове появился три года назад. Жители города от него в восторге. «Слава Богу, что идеи „русского мира“ не успели проникнуть в город», «Молодцы», «Так хочется всех обнять и расцеловать», — похвалили харьковчане в соцсетях участников «Вертеп-феста».

Напомним, народные традиции 13 января предполагали, что дети и подростки ходят по дворам с Вертепом, развлекают песнями и танцами, а хозяева дают им взамен угощения.

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