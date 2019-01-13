Общество

Без "русского мира": в Харькове устроили масштабный парад с колядками (видео)

Для жителей Харькова на два дня устроили возвращение к культурным истокам. Горожане вспоминали украинские традиции Рождества и Щедрого вечера, 100 хоровых коллективов пели щедривки и колядки, а в центре города можно было наблюдать Парад вертепов.

Фестиваль «Вертеп-фест» прошел с размахом и собрал в городе почти полторы тысячи участников. Самым ярким событием стало массовое исполнение на главной площади Харькова колядки «Нова радість стала».

Харьков сегодня!

Без вонючего сруцкого мира!

На площади Свободы массово спели колядку!#Харьков_Украина pic.twitter.com/PEpV4vRtqL — UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) January 12, 2019

Кроме харьковчан, колядку пели гости из 30 городов и сел Украины, а для еще большей массовости в то же время ту же песню исполняли музыкальные коллективы в городах Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции и Польши.

Фестиваль вертепов в Харькове появился три года назад. Жители города от него в восторге. «Слава Богу, что идеи „русского мира“ не успели проникнуть в город», «Молодцы», «Так хочется всех обнять и расцеловать», — похвалили харьковчане в соцсетях участников «Вертеп-феста».

Напомним, народные традиции 13 января предполагали, что дети и подростки ходят по дворам с Вертепом, развлекают песнями и танцами, а хозяева дают им взамен угощения.



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