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Без "русского мира": в Харькове устроили масштабный парад с колядками (видео)
Для жителей Харькова на два дня устроили возвращение к культурным истокам. Горожане вспоминали украинские традиции Рождества и Щедрого вечера, 100 хоровых коллективов пели щедривки и колядки, а в центре города можно было наблюдать Парад вертепов.
Фестиваль «Вертеп-фест» прошел с размахом и собрал в городе почти полторы тысячи участников. Самым ярким событием стало массовое исполнение на главной площади Харькова колядки «Нова радість стала».
Харьков сегодня!— UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) January 12, 2019
Без вонючего сруцкого мира!
На площади Свободы массово спели колядку!#Харьков_Украина pic.twitter.com/PEpV4vRtqL
Кроме харьковчан, колядку пели гости из 30 городов и сел Украины, а для еще большей массовости в то же время ту же песню исполняли музыкальные коллективы в городах Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции и Польши.
Фестиваль вертепов в Харькове появился три года назад. Жители города от него в восторге. «Слава Богу, что идеи „русского мира“ не успели проникнуть в город», «Молодцы», «Так хочется всех обнять и расцеловать», — похвалили харьковчане в соцсетях участников «Вертеп-феста».
Напомним, народные традиции 13 января предполагали, что дети и подростки ходят по дворам с Вертепом, развлекают песнями и танцами, а хозяева дают им взамен угощения.
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