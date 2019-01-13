Украина

Когда замерзает море: появилось необычное видео из Кирилловки

В сети появилось видео замерзающего Азовского моря, снятое в популярном среди туристов поселке Кирилловка (Запорожская область).

На видео видно, что вода у берега почти наполовину состоит изо льда, поэтому волны едва колышутся.

«Несколько дней назад в регион пришли морозы. И хоть днем температура поднимается до нуля, водоемы начали покрываться льдом», — пишет местное издание «Мелитополь».

Тем не менее прогнозы синоптиков свидетельствуют, что в ближайшие дни в регионе начнется потепление, а ветер усилится, а это означает, что прибрежная зона вскоре очистится от ледяной крошки.

Напомним, в конце ноября Кирилловка пережила сильный шторм, море подтопило прибрежные туристические базы.



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