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Когда замерзает море: появилось необычное видео из Кирилловки
В сети появилось видео замерзающего Азовского моря, снятое в популярном среди туристов поселке Кирилловка (Запорожская область).
На видео видно, что вода у берега почти наполовину состоит изо льда, поэтому волны едва колышутся.
«Несколько дней назад в регион пришли морозы. И хоть днем температура поднимается до нуля, водоемы начали покрываться льдом», — пишет местное издание «Мелитополь».
Тем не менее прогнозы синоптиков свидетельствуют, что в ближайшие дни в регионе начнется потепление, а ветер усилится, а это означает, что прибрежная зона вскоре очистится от ледяной крошки.
Напомним, в конце ноября Кирилловка пережила сильный шторм, море подтопило прибрежные туристические базы.
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