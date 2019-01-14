Украина

Однозначная капитуляция: в Украине предупредили о последствиях попыток договориться о мире с Россией

Приход к власти в Украине пророссийских сил будет означать капитуляцию перед страной-агрессором. Россия активно вмешивается в предвыборную президентскую кампанию и финансово, и медийно.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин и добавил, что российские спецслужбы работают на дестабилизацию внутри Украины.

«Оккупант сегодня делает ставку на смену власти в Украине с проевропейской на пророссийскую. Путин уже заявлял, что намерен договариваться с «новыми властями», — отмечает Юрий Карин. Однако, по его мнению, само слово «договариваться» в данном контексте звучит дико. «Кремлевский режим на всех уровнях — от минского и нормандского форматов до рассмотрения ситуации в Украине на различных мировых площадках — показывает полную «отмороженность» и недоговороспособность», — подчеркивает эксперт.

По его мнению, Кремль «спит и видит», как власть в Украине получают пророссийские силы и выполняют все требования России. «А по факту капитулирует перед агрессором — признает Крым российским, берет ОРДЛО на украинское финансирование с предоставлением особого статуса, останавливает все интеграционные процессы», — резюмирует координатор группы «Информационное сопротивление». При этом Юрий Карин добавляет, что РФ активно вмешивается в предвыборную президентскую кампанию и финансово, и медийно.

Полный текст интервью Юрия Карина читайте на сайте «ФАКТОВ»: «В России дали понять, что с Крымским мостом не все в порядке».

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