- 11:32 Чтобы в течение всего года у вас водились деньги, на Василя не отдавайте долги
- 11:29 Фото яйца стало самым популярным в истории Instagram, побив рекорд Кайли Дженнер
- 11:19 Путин будет торговаться: генерал рассказал, что ждет захваченных украинских моряков
- 11:16 В страшном ДТП под Харьковом погибли четыре человека: фото с места аварии
- 11:12 Седокову поймали на нелепом фотошопе и жестко раскритиковали
- 10:58 Россия может сорвать выборы в Украине: сделано важное предупреждение
- 10:37 Звезда "Мира юрского периода" и дочь Шварценеггера объявили о помолвке
- 10:35 На Донбассе многотысячный Торецк остался без воды, объявлена чрезвычайная ситуация
- 10:32 Как добиваться качественных коммунальных услуг: важные новшества
- 10:27 В Иране разбился Boeing: появились первые кадры с места авиакатастрофы
Порошенко оценил рост боевой мощи украинской армии за пять лет
За последние пять лет украинская армия получила почти 26 тысяч единиц оружия и военной техники, и это только от государственного концерна «Укроборонпром». Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
По его оценке, такое усиление боевой мощи не просто возродило Вооруженные силы, а превратили их в одну из наиболее эффективных армий в Европе.
«Это стало возможным не только благодаря высокому боевому духу, но и современному мощному вооружению. Около 26 000 единиц оружия и военной техники получила наша армия от ГК „Укроборонпром“ за все время военной российской агрессии против Украины», — сообщил глава государства.
При этом он гарантировал, что боевые способности украинской армии, чтобы защитить наше государство, будут усиливать и в дальнейшем.
Напомним, помимо отечественного вооружения, Украина закупает оружие по импорту — так, «Укрспецэкспорт» заключил соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о поставке беспилотников Bayraktar TB2. Также в 2018 году нашу армию усилили противотанковыми ракетными комплексами Javelin.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт
Ветер: 4 м/с Ю-3
Давление: 728 мм