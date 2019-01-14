27.87 / 28.16 31.83 / 32.36
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Порошенко оценил рост боевой мощи украинской армии за пять лет

9:37 14 января 2019   163
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

За последние пять лет украинская армия получила почти 26 тысяч единиц оружия и военной техники, и это только от государственного концерна «Укроборонпром». Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его оценке, такое усиление боевой мощи не просто возродило Вооруженные силы, а превратили их в одну из наиболее эффективных армий в Европе.

«Это стало возможным не только благодаря высокому боевому духу, но и современному мощному вооружению. Около 26 000 единиц оружия и военной техники получила наша армия от ГК „Укроборонпром“ за все время военной российской агрессии против Украины», — сообщил глава государства.

При этом он гарантировал, что боевые способности украинской армии, чтобы защитить наше государство, будут усиливать и в дальнейшем.

Напомним, помимо отечественного вооружения, Украина закупает оружие по импорту — так, «Укрспецэкспорт» заключил соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о поставке беспилотников Bayraktar TB2. Также в 2018 году нашу армию усилили противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт

Киев
-4

Ветер: 4 м/с  Ю-3
Давление: 728 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины