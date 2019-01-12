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Турция будет поставлять Украине ударные беспилотники (фото, видео)
«Укрспецэкспорт» заключил соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о закупке для Украины ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
«Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», — написал президент.
По его словам, соглашение «является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения».
Как писали «ФАКТЫ», беспилотные летательные аппараты играют важную роль в отражении российской агрессии на востоке Украины. Ранее волонтеры фонда «Повернись живим» опубликовали видео, на котором беспилотный летательный аппарат ВСУ приближается к позициям боевиков на Донбассе, фиксируя оперативную обстановку.
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