Мир

В России на 10 суток арестовали жителя Амурска Виктора Торопцева, который выложил в сеть видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Интересен тот факт, что проститься с авторитетом пришли начальник городской полиции и прокурор города. Ранее сообщалось, что в России похищен криминальный авторитет Юрий Василенко, которого считают одним из организаторов убийства в марте 2018 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как сообщает «Медуза», Торопцев, объявивший голодовку, заявил, что его обвинили по статье 12.7.2. КоАП («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами»).

Сообщается, что в ответ на видео, опубликованное в начале января этого года, в МВД РФ заявили о начале проверки по факту публикации видео и пообещали подать в суд иск о защите чести и достоинства. Вскоре Виктор Торопцев был задержан и доставлен в полицию, где у него изъяли права и заявили, что они недействительны. Сам автор скандального видео заявлял, что его документы — действующие.

Новогодний Амурск, Хабаровский край.

Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия c позывным «Заруба». Перекрыли движение в городе, гроб несут близкие «Заруба», прокурор города и начальник УВД.pic.twitter.com/6Sy9XIYaME — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 8 января 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в деле о похищении в Москве криминального авторитета Юрия Василенко, существует две версии. По словам российской оппозиционерки Ольги Курносовой, самая вероятная — зачистка свидетелей.

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