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Россиянин снял высокопоставленных правоохранителей на похоронах криминального авторитета: его арестовали (видео)
В России на 10 суток арестовали жителя Амурска Виктора Торопцева, который выложил в сеть видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Интересен тот факт, что проститься с авторитетом пришли начальник городской полиции и прокурор города. Ранее сообщалось, что в России похищен криминальный авторитет Юрий Василенко, которого считают одним из организаторов убийства в марте 2018 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Как сообщает «Медуза», Торопцев, объявивший голодовку, заявил, что его обвинили по статье
Сообщается, что в ответ на видео, опубликованное в начале января этого года, в МВД РФ заявили о начале проверки по факту публикации видео и пообещали подать в суд иск о защите чести и достоинства. Вскоре Виктор Торопцев был задержан и доставлен в полицию, где у него изъяли права и заявили, что они недействительны. Сам автор скандального видео заявлял, что его документы — действующие.
Новогодний Амурск, Хабаровский край.— распад и неуважение (@VictorKvert2008) 8 января 2019 г.
Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия c позывным «Заруба». Перекрыли движение в городе, гроб несут близкие «Заруба», прокурор города и начальник УВД.pic.twitter.com/6Sy9XIYaME
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в деле о похищении в Москве криминального авторитета Юрия Василенко, существует две версии. По словам российской оппозиционерки Ольги Курносовой, самая вероятная — зачистка свидетелей.
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