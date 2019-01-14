На оккупированном Донбассе вновь заговорили о признании Россией "ЛНР" и "ДНР"

Украина

Оккупанты на Донбассе вновь распространяют слухи о том, что вскоре Россия признает ОРДЛО и раздаст местным жителям свои паспорта. Такая информация была озвучена на совещании с российскими кураторами в оккупированной части Луганской области. Ранее сообщалось, что боевиков «ЛДНР» под угрозой невыплаты зарплаты заставляют оформлять паспорта псевдореспублик.

Об этом сообщает народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. «Оккупационные власти на Донбассе продолжают осуществлять политику, направленную на создание у коллаборантов и местного населения уверенности в скором признании „ЛДНР“ со стороны России», — заявляет народный депутат.

По информации группы «ИС», руководящий состав «народной милиции ЛНР» был проинформирован о том, что после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным, жители «ЛДНР», которые уже имеют «паспорта ЛНР и ДНР», смогут получать российские паспорта. Об этом речь шла на совещании в Первомайске, куда приехали кураторы от России. По словам Дмитрия Тымчука, документы якобы будут выдаваться в РФ. «Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия наконец начала процесс легализации «непризнанных республик», — резюмирует народный депутат Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российским военнослужащим и наемникам, прибывающим из России на оккупированную часть Донбасса, в кратчайшие сроки оформляются паспорта так называемых «республик».

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