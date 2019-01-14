Как добиваться качественных коммунальных услуг: важные новшества

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Правительство продолжает постепенно реформировать сферу жилищно-коммунальных услуг. В 2019 году всех украинцев, а особенно жильцов многоквартирных домов, ждет много нововведений. И в частности, новый порядок проверки качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, утвержденный недавно Кабинетом министров. «Мы повышаем качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирным домом. Для этого мы разработали механизм проверки их надлежащего количества и качества, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком. Таким образом мы продолжаем имплементировать Закон «О жилищно-коммунальных услугах», - заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. По его словам, потребители смогут требовать проведения проверок качества коммунальных услуг и в дальнейшем получать возмещение. Постановлением утверждена форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. «Таким образом мы усиливаем права и интересы потребителей и устанавливаем прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами», — отметил Геннадий Зубко.

Теперь претензии можно предъявлять не только поставщикам тепла или воды, но и управителям дома

О грядущих новшествах в сфере жилищно-коммунальных услуг и, в частности, о контроле над их качеством «ФАКТАМ» рассказал исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики, кандидат юридических наук Андрей Никончук.

— Для чего правительством было разработано и принято это постановление?

— Постановление пока официально не опубликовано на сайте правительства, а значит, не вступило в силу. Возможно, еще идет процесс доработки и внесения изменений в документ.

Это постановление разрабатывалось во исполнение принятого еще в 2017 году Закона «О жилищно-коммунальных услугах». Часть его норм начала действовать с июня 2018 года, а остальные положения заработают с 1 мая 2019 года. Постановление, которое тоже вступает в силу с 1 мая, направлено на обеспечение необходимой по закону нормативно-правовой базы для эффективного запуска такого нового института, как управители.

Если ознакомиться с содержанием постановления, то становится понятно, что документ касается качества услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, вывоза мусора и, что самое главное, деятельности во всей этой инфраструктуре управителей. Потому что, в отличие от предыдущих аналогичных подзаконных актов, появилась норма о том, что потребитель может обращаться с требованием к поставщикам коммунальных услуг или к управителю, который может быть посредником между ним и этими поставщиками. Но только в том случае, если этот управитель был избран совладельцами жилого дома, с ним заключен договор и он получает плату за свою работу. Образец договора с управителями уже утвержден Кабинетом министров, и в нем четко расписаны права и обязанности сторон. Таким образом, данное постановление еще раз подчеркивает, что управители должны быть.

— Каких конкретно сфер коммунальных услуг касается постановление?

— Горячая и холодная вода, канализация, отопление, вывоз мусора и управление жилым фондом. В последнее понятие включаются: содержание домов, придомовых территорий и сама услуга по управлению. То есть деятельность управителя состоит из двух частей. Это услуги по содержанию дома и придомовой территории и осуществление роли посредника между поставщиками услуг и потребителями, то есть жильцами дома.

Хочу отметить, что ни электроснабжения, ни газоснабжения это постановление не касается, так как эти услуги предоставляются потребителям по прямым договорам.

— Что изменилось в порядке составления акта и подачи жалобы на некачественную услугу.

— Такой механизм уже существует, и новое постановление на 95% эти механизмы сохраняет. Но некоторые важные дополнения все же внесены. В частности, уточнено, что если потребитель вызывает представителя поставщика услуги и тот не является, то человек сам может составить акт, но его должны подписать еще два потребителя, живущих в этом же доме. То есть должно быть не менее трех подписей. Раньше эта норма была прописана расплывчато, что создавало почву для двоякого трактования, чем и пользовались нерадивые поставщики услуг.

Также теперь указано четкое время, когда поставщик обязан проводить контрольные замеры, например горячей воды в кране. Это с 7 до 9 часов утра, либо с 19 до 22 часов вечером. То есть в периоды максимального потребления и нагрузки на систему. Раньше такой нормы не было, что позволяло поставщикам манипулировать.

Как правильно предъявить претензию поставщику услуг

— Каков теперь будет пошаговый порядок заполнения акта, подачи жалобы и получения ответной реакции от поставщика коммунальной услуги? Например, у меня батарея еле теплая, в квартире холод — что делать?

— В первую очередь вы пишите заявление управителю или на поставщику услуги, чтобы его представитель пришел и составил акт-претензию о нарушении, после чего можно настаивать на проведении перерасчета за недополученную услугу. Ваше заявление обязательно должно быть зарегистрировано поставщиком, и он обязан отреагировать в течение суток. Если представитель пришел и составил акт-претензию, как положено, в двух экземплярах, но содержание документа вас не устраивает, то его можно оспорить в административном порядке.

Если же вы подали заявление, а представитель поставщика не явился, то вы можете самостоятельно составить акт-претензию в той форме, которая утверждена данным постановлением. Вы должны сделать в присутствии свидетелей контрольные замеры температуры, занести их в акт и указать дату и время составления документа. Акт, подписанный вами и еще двумя свидетелями, нужно отправить поставщику рекомендованным письмом. После получения письма поставщик обязан принять и зарегистрировать этот документ. Если поставщик в течение пяти рабочих дней после получения акта не отреагирует на претензию, этим он фактически признает правоту потребителя. Соответственно, должен устранить нарушения и провести перерасчет. Если это не сделано, человек вправе обратиться в суд.

— Когда люди ощутят внедрение новшеств в сфере жилищно-коммунальных услуг?

— Только тогда, когда полноценно заработает институт управителей. Когда жители многоэтажек, в которых не создано ОСМД, смогут собраться и выбрать себе квалифицированного, ответственного управителя, способного взять на себя все те функции, которые ранее выполнялись жэками. Но делать это управитель должен гораздо качественнее и эффективнее. Однако, если люди думают, что, не создав ОСМД или не выбрав управителя, они смогут получать качественные коммунальные услуги, так как кто-то будет решать проблемы вместо них, то глубоко ошибаются.

— Я правильно понимаю, что с 1 мая жильцы многоэтажек могут и даже обязаны выбрать управителей?

— Согласно нормам закона — да. Но к этому времени сертифицированных управителей на рынке еще не будет. Из-за волокиты в правительстве процесс обучения и сертификации таких специалистов сейчас только начался. Выбирать пока некого. Поэтому данное постановление вступит в силу только в той части, где потребители могут обращаться к поставщику услуги. Взаимоотношения с управителями начнутся позже.

Абонплата за тепло и воду не будет вводиться автоматически

- Когда вводится пеня за долги по коммуналке?

— С 1 мая 2019 года. Только не вводится, а появляется возможность ее введения. Это будет делаться не автоматически, а только в каждом конкретном случае на основании норм действующего договора. Применение пени является правом поставщика услуг, а не его обязанностью.

— В 2019 году в платежках за отопление и воду появится новая графа — абонплата. Когда она будет введена?

— Насколько я знаю, тоже с 1 мая. Но хочу отметить, что фактически абонплата существовала раньше и существует сейчас как составляющая определенной услуги. В дальнейшем ее просто выделят в отдельный платеж, но в сумме за услугу вместе с абонплатой придется платить больше.

В качестве примера можно привести ситуацию в Киеве с вывозом мусора. Раньше это была составная часть себестоимости услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Теперь ее выделили в отдельную услугу. И если раньше за содержание киевлянин платил в среднем 250 гривен, то теперь за обслуживание дома и придомовой территории он платит 220 гривен и плюс еще 120 гривен за вывоз мусора. В итоге сумма по данной статье расходов увеличилась до 340 гривен. Фактически, будут предоставляться те же самые услуги, но за большую плату.

— А как будут начислять абонплату, если некоторое время человек не пользовался ни водой, ни отоплением, ни прочими услугами?

— Так же, как и в обычном режиме. Внося абонплату, потребитель сохраняет техническую возможность пользования услугами. Ведь в то время, когда он не пользуется водой, по трубам она продолжает течь. А всю эту инфраструктуру нужно содержать в рабочем состоянии постоянно. Фактически, это плата за возможность использовать ту или иную жилищно-коммунальную услугу.

Стоит напомнить, что недавно, в целях внедрения норм законов «О жилищно-коммунальных услугах» и «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», правительство утвердило порядок определения технической возможности установки счетчиков тепловой энергии в квартирах многоэтажных жилых домов. Этот документ позволит владельцам квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители и регуляторы на отопительные приборы (при вертикальной разводке), управлять температурой в своих квартирах, экономить тепло и платить по собственному счетчику, а не по явно завышенным нормативам потребления, устанавливаемым властями.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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