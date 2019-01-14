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Происшествия

В страшном ДТП под Харьковом погибли четыре человека: фото с места аварии

11:16 14 января 2019   217
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области утром 14 января в ДТП на подъездах к городу Чугуев погибли четыре человека, еще 11 пострадали и были госпитализированы. Об этом информирует полиция Харьковской области. На трассе столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Hyundai.

Информация об инциденте поступила в полицию около 08:00.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия.

Напомним, 13 января в Одесской области маршрутка с пассажирами на заснеженной трассе влетела в фуру. А 11 января в Днепропетровской области в страшном ДТП погиб ветеран АТО Василий Думанский.

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