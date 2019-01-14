Рабинович: МВФ посадил украинскую власть на кредитную иглу

Украина

Миллионы украинцев вынуждены уезжать на заработки за границу из-за того, что власть довела экономику до катастрофического состояния Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат и лидер «Оппозиционной платформы — За життя» Вадим Рабинович.

«МВФ недавно сообщил, что за рубежом на постоянной основе работают до трех миллионов украинцев. Во-первых, это наглая ложь — на заработках сегодня находится более 10 млн украинцев! Во-вторых, вызывают негодование формулировки из отчета фонда. В частности, там говорится о неудовлетворительном состоянии украинской экономики. Я бы не стеснялся так и назвал его честно и прямо — катастрофическим», — заявил парламентарий.

По мнению политика, даже в самом МВФ отметили, что в результате разочарования экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около 2−3 миллионов украинцев. При этом, утверждает Рабинович, МВФ сам посадил Украину на свою кредитную иглу, прикормил украинскую власть, сделав ее своими марионетками.

«В итоге правительство постоянно повышает людям тарифы на газ, на тепло. Власть гребет кредиты фонда, тут же выводя средства на свои зарубежные счета, скупая недвижимость, покупая яхты и мерседесы. Они делают это с легкостью, понимая, что отдавать долги не им — это тяжкое бремя они возложили на нас и наших детей», — отметил нардеп.

Рабинович считает, что власть провалила экзамен по управлению страной. По его мнению, украинцы должны поднимать свою экономику, а не экономики других стран.

«Мы в „Оппозиционной платформе — За життя“ знаем, как это обеспечить. Несколько простых шагов: вернуть в госсобственность стратегические предприятия, наладить их работу. Это позволит нам не только перезапустить экономику, но и создать миллионы рабочих мест. В результате чего мы вернем в страну выехавших украинцев. А с МВФ распрощаемся навсегда», — подытожил Вадим Рабинович.

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