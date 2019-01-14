Циклон Florenz : синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю

Общество

Атмосферный фронт северного циклона Florenz принес в Украину снег и мокрый снег. Во вторник, 15 января, фронт доберется до восточных регионов страны, где ожидается мокрый снег, а на юге — снег с дождем.

«Также небольшой снег пройдет в западных областях. На севере и в центре во вторник днем — без существенных осадков, максимум, местами небольшой снег», — такой прогноз погоды в Украине дает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью -4−10 градусов, на востоке и юге — около нуля. «Днем 15 января ожидается 0−3 градуса мороза, на юге и востоке — от 0 до + 3 градусов, в Крыму до +6 градусов», — прогнозирует синоптик.

Что же касается погоды в столице, то в понедельник, 14 декабря, в Киеве ожидается снег, а во вторник, 15 января — без существенных осадков. Температура ближайшей ночью -3−5 градусов, днем во вторник — от -2 до -4 градусов.

17−18 января в Киеве потеплеет. Очередное похолодание придет с 21 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что третья декада января принесет умеренные морозы и незначительные осадки в виде снега. Правда, в конце месяца синоптик прогнозирует небольшое потепление.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО

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