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Зачем в России озвучивают страшилки про укроДРГ и Крымский мост: озвучен интересный ответ
Керченский (или как его называют в России — Крымский) мост для Путина и его подельников по кооперативу «Озеро» является чистым пиар-проектом и дерибаном российского бюджета. Об этом «ФАКТАМ» заявил координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.
По его оценке, задач решить проблему логистического обеспечения аннексированного полуострова перед авторами проекта моста никто не ставил.
Именно поэтому его техническое состояние оставляет желать лучшего.
«Постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост, это толстые намеки на то, что с мостом не все в порядке», — объяснил эксперт.
Для Украины же, считает он, будет выгодно, чтобы мост прослужил до полного вывода 40-тысячной российской группировки из украинского Крыма.
Другие заявления Карина читайте в его интервью «ФАКТАМ» «В России дали понять, что с Крымским мостом не все в порядке».
Напомним, эксперт объяснил, на что готова пойти Россия ради срыва выборов-2019 в Украине.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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