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- 12:59 Стало известно, когда ВСУ получат первые образцы высокоточных систем залпового огня "Ольха"
Стало известно, когда ВСУ получат первые образцы высокоточных систем залпового огня "Ольха"
В этом году ВСУ получат первые серийные образцы «Ольхи» — высокоточного ракетного комплекса. «Ольха» — украинский проект по созданию реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч»
«В этом году мы пройдем первый этап — получение в войсках первых серийных образцов. Конструкторское бюро будет работать над совершенствованием этого изделия, обеспечивая большую дальность применения „Ольхи“ версии „М“, а войска будут учиться применять комплексы на поле боя, что существенно повысит эффективность ракетных войск и артиллерии за счет появления новых образцов в их арсенале», — заявил в интервью «Сегодня» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
По его словам, комплекс «Ольха» — один из образцов высокоточного вооружения, которое было разработано в Украине в достаточно короткие сроки. «Ольха» — первый образец, который прошел путь от разработки до начала серийного производства, и я думаю, что уже в этом году мы получим определенное количество модернизированных систем «Смерч» с возможностями, которые обеспечивает новая разработка", — добавил он.
По словам Сергея Згурца, каждая ракета имеет свою цель и может ее уничтожить на дальности 70 км точечным попаданием, а не ударом по площадям, как это делал старый «Смерч». «Второе ключевое отличие — в автоматизированной системе, которая позволяет назначить каждой ракете свою цель. Это часть работы, которую сделало КБ «Луч», — сообщил эксперт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», высокоточный ракетный комплекс «Ольха» приняли на вооружение осенью 2018 года, ожидается, что в ВСУ он появится в середине 2019 года.
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