Мария Порошина впервые показала новорожденного сына (фото)

Шоу-бизнес

Российская актриса Мария Порошина («Всегда говори „всегда“», «Ночной дозор»), которая в 45 лет родила пятого ребенка, впервые показала новорожденного сына. Фото с мальчиком артистка опубликовала в Instagram.

«Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой! Это сын! Благодарю! Благодарю! Благодарю!», — написала актриса под фото.

Имя мальчика счастливая мама пока не называет. Скрывает также и его отца. Мария туманно говорит о нем, рассказывая лишь, что он — иностранец. Но, как пишет российская пресса, эту легенду актриса придумала для того, чтобы скрыть настоящего отца. Ранее Порошиной приписывали роман с коллегой, женатым актером Ярославом Бойко.



*Мария Порошина с дочками

Напомним, у Марии есть четыре дочери. Старшую Полину, которой уже 22 года, она родила от Гоши Куценко. Еще три девочки — Серафима, Аграфена и Глафира родились в браке с Ильей Древновным. Летом 2018 года Порошина после 17 лет брака подала на развод.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда «Женского Квартала» выходит замуж.

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