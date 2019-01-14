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Мария Порошина впервые показала новорожденного сына (фото)
Российская актриса Мария Порошина («Всегда говори „всегда“», «Ночной дозор»), которая в 45 лет родила пятого ребенка, впервые показала новорожденного сына. Фото с мальчиком артистка опубликовала в Instagram.
«Я очень счастлива сообщить, что в пятый раз стала мамой! Это сын! Благодарю! Благодарю! Благодарю!», — написала актриса под фото.
Имя мальчика счастливая мама пока не называет. Скрывает также и его отца. Мария туманно говорит о нем, рассказывая лишь, что он — иностранец. Но, как пишет российская пресса, эту легенду актриса придумала для того, чтобы скрыть настоящего отца. Ранее Порошиной приписывали роман с коллегой, женатым актером Ярославом Бойко.
*Мария Порошина с дочками
Напомним, у Марии есть четыре дочери. Старшую Полину, которой уже 22 года, она родила от Гоши Куценко. Еще три девочки — Серафима, Аграфена и Глафира родились в браке с Ильей Древновным. Летом 2018 года Порошина после 17 лет брака подала на развод.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда «Женского Квартала» выходит замуж.
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