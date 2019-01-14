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Шоу-бизнес

Звезда «Женского Квартала» выходит замуж (фото)

10:27 14 января 2019   746
Лера Товстолес
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Звезда «Женского квартала», известная модель и актриса «Лиги смеха» Лера Товстолес, которая на отдыхе в Египте показала свою роскошную фигуру в купальнике, выходит замуж. Ее избранником стал коллега по «Лиге смеха», участник команды «Крупа» Андрей Лузан. Он сделал предложение любимой и преподнес кольцо во время их совместного отдыха. В Киев пара вернулась уже в статусе жениха и невесты. Радостной новостью счастливая Лера поделилась в Instagram.

«Прилетели в Украину в новом статусе — жениха и невесты. Можете поздравлять! Я сказала моему Адрею Лузану ДА!», — написала Лера под фото, на котором запечатлен поцелуй влюбленных.

Свои отношения Лера и Андрей не афишировали. Однако, по их страницам в сети и совместных фото можно предположить, что они вместе больше года. В прошлом году зимний отпуск они также провели вместе. В этом году они выбрали отельный отдых в Египте. Лера с удовольствием делилась яркими фото и рассказывала о прелестях отдыха, а вот Андрей пожаловался, что такой формат отпуска — не для него, поскольку ему скучно больше пяти дней жить в одном отеле и не путешествовать по стране.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 57-летний продюсер Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой.

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