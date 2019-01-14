В Украине рассказали, почему множество россиян ностальгируют по СССР

Украина

В России сторонники демократических реформ — в абсолютном меньшинстве. Большинство ностальгирует по Советскому союзу. Ранее сообщалось, что в Москве могилу советского диктатора Иосифа Сталина завалили цветами.

Об этом в блоге на «Эхе Москвы» пишет журналист и телеведущий Евгений Киселев, вспоминая события 28-летней давности, когда 13 января 1991 года российские танки в Вильнюсе давили людей. Журналист пишет, что Россия в Украине ведет себя также, как и почти три десятка лет назад в Литве, заявляя: «Нас там нет».

Вспоминая то время, Евгений Киселев сетует на то, что сторонников СССР в России оказалось значительно больше, чем тех, кто хочет демократических реформ. «Большинство ностальгирует по Советскому Союзу, либо по причине старческого маразма забыв, каково было в нем жить, либо по молодости лет не помня этого, либо просто не прожив в СССР ни одного дня», — пишет журналист и добавляет, что все эти «тупо выбирают в начальники человека», который самой большой трагедией назвал распад Советского Союза.

«Он вообще-то большой врун, болтун и хохотун. Про самую большую катастрофу геополитического масштаба тоже врет, наверное. Стебется над нами. Но без всяких шуток готов на все, чтобы остаться у власти», — резюмирует Евгений Киселев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2017 года «Левада-центр» опубликовал данные соцопроса, в котором россияне самой выдающейся личностью в мировой истории назвали Иосифа Сталина, а второе место разделили нынешний российский президент Владимир Путин и поэт Александр Пушкин.



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