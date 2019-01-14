- 13:40 Циклон Florenz : синоптик дала прогноз погоды в Украине на неделю
- 13:33 Фрески древней Кирилловской церкви в Киеве теперь можно рассмотреть в 3D онлайн
- 13:30 В Украине рассказали, почему множество россиян ностальгируют по СССР
- 13:24 Очередной взрыв жилого дома в России: разрушения сняли на фото с воздуха
- 13:23 В США назвали лучший боевик, комедию и фильм ужасов 2018 года
- 13:22 Вместо проповедницы — актриса: экс-одноклубник Шевченко женится второй раз
- 13:21 «Мне говорили, что я вновь наберу 10 кг»: Руслан Сеничкин о жизни после «Танців з зірками»
- 13:20 Мария Порошина впервые показала новорожденного сына
- 13:13 Появился трейлер последнего сезона "Игры престолов"
- 12:59 Стало известно, когда ВСУ получат первые образцы высокоточных систем залпового огня "Ольха"
В Украине рассказали, почему множество россиян ностальгируют по СССР
В России сторонники демократических реформ — в абсолютном меньшинстве. Большинство ностальгирует по Советскому союзу. Ранее сообщалось, что в Москве могилу советского диктатора Иосифа Сталина завалили цветами.
Об этом в блоге на «Эхе Москвы» пишет журналист и телеведущий Евгений Киселев, вспоминая события 28-летней давности, когда 13 января 1991 года российские танки в Вильнюсе давили людей. Журналист пишет, что Россия в Украине ведет себя также, как и почти три десятка лет назад в Литве, заявляя: «Нас там нет».
Вспоминая то время, Евгений Киселев сетует на то, что сторонников СССР в России оказалось значительно больше, чем тех, кто хочет демократических реформ. «Большинство ностальгирует по Советскому Союзу, либо по причине старческого маразма забыв, каково было в нем жить, либо по молодости лет не помня этого, либо просто не прожив в СССР ни одного дня», — пишет журналист и добавляет, что все эти «тупо выбирают в начальники человека», который самой большой трагедией назвал распад Советского Союза.
«Он вообще-то большой врун, болтун и хохотун. Про самую большую катастрофу геополитического масштаба тоже врет, наверное. Стебется над нами. Но без всяких шуток готов на все, чтобы остаться у власти», — резюмирует Евгений Киселев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2017 года «Левада-центр» опубликовал данные соцопроса, в котором россияне самой выдающейся личностью в мировой истории назвали Иосифа Сталина, а второе место разделили нынешний российский президент Владимир Путин и поэт Александр Пушкин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 5 м/с Ю
Давление: 727 мм