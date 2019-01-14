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Названо количество украинских миротворцев в горячих точках по всему миру
Украинские военные участвуют в восьми миротворческих международных операциях ООН, трое из них погибли. Об этом УНН сообщили в Штабе ВСУ.
«Общее количество миротворцев составляет 325, погибло в ходе выполнения международных операций 3 украинца», — говорится в сообщении.
В частности, украинские миротворцы находятся в Молдове (10 военнослужащих), в Демократической Республике Конго (250 украинских военнослужащих), в Республике Сербия (40 военных), в Южном Судане (четверо украинских военнослужащих), в республике Кипр (2 украинских военнослужащих), в Афганистане (11 военных).
Еще шестеро граждан Украины служат в составе миротворческого контингента ООН на территории района Абьей.
Напомним, в Украине рассматривают размещение миротворческого контингента ООН на границе с РФ в качестве одного из интрументов решения военного конфликта на Донбассе.
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