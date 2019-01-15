Под воздействием тока раны заживают в 4 раза быстрее: ученые придумали особую повязку

Здоровье

О том, что электростимуляция уменьшает отек, улучшает выработку коллагена и клеток кожи, тем самым способствует росту новой ткани, ученые знали давно. Поэтому они решили создать повязку для лечения ран, которая время от времени воздействует на рану электрическим током. Эксперименты на грызунах показали: заживление при этом ускоряется в четыре раза.

Раны у животных затягивались за три дня. В контрольной группе, где повязка не использовалась, 46 процентам животных для этого потребовалось 10—12 дней.

Как утверждают ученые, повязка не вызывает болей и побочных реакций. Ее можно будет использовать для улучшения внешнего ви-да людей с угревой болезнью, страдающих диабетической стопой, язвами разной этиологии, а также хирургическими шрамами.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые Университета Торонто (Канада) изобрели 3D-принтер, который печатает новую кожу всего за несколько минут. А в Швеции изобрели суперклей, с помощью которого за считаные минуты сращиваются сломанные кости.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter