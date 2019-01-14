Меган Маркл проговорилась о сроке своей беременности

Мир

Прибывшая в город Биркенхед вместе со своим супругом принцем Гарри Меган Маркл сообщила срок своей беременности. 37-летняя герцогиня Сассекская в беседе с людьми из встречающей ее толпы проговорилась, что он насчитывает шесть месяцев. Что означает, что она родит ребенка (или же детей: ряд британских СМИ утверждает, что Меган беременна двойней) в апреле. Герцогиня также сказала, что они с мужем не знают, кто у них будет — мальчик или девочка, так как «хотят, чтобы это стало сюрпризом».

Ранее, судя по размерам живота, фанаты предполагали, что счастливое событие произойдет в марте — если не в феврале. Признание Меган может свидетельствовать в пользу того, что она все ждет ждет близнецов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что для выхода в свет Меган на этот раз выбрала яркие цвета — красный и фиолетовы. И не отказалась от своих любимых шпилек.

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