“Ест ли королева пиццу?”: Кейт Миддлтон ответила на вопросы детей и занялась готовкой (фото, видео)

Мир

Вслед за герцогом и герцогиней Сассекскими к своим королевским обязанностям после праздников вернулась и герцогиня Кембриджская. Кейт Миддлтон, недавно отпраздновавшая 37-летие, посетила сад короля Генриха в лондонском районе Ислингтон. Принц Уильям супругу в этот раз не сопровождал.

В ходе визита Кейт встретилась с детьми, вместе с которыми сделала скворечник и испекла пиццу в специально оборудованной кухне под открытым небом. При этом использовались ингредиенты, выращенные в саду. Миддлтон также ответила на вопросы любознательных ребятишек. Так, одна восьмилетняя девочка спросила: «Ела ли королева когда-нибудь пиццу?». На что Кейт ответила: «Знаешь, это хороший вопрос. Не знаю. Давая я спрошу у нее, когда с ней увижусь в следующий раз?». Британская пресса отмечает, что вряд ли Елизавета II. Ее бывший шеф-повар Дарен МакГрэйди говорил, что Ее Величество очень консервативна в еде и не любит экспериментов.

На вопрос мальчика, сможет ли он увидеть ее детей, Кейт сказала, что ее пятилетний сын Джордж и трехлетняя дочь Шарлотта очень хотели бы прийти в сад и позаниматься на свежем воздухе, однако они в данный момент находятся в своих учебных заведениях. «Учиться в помещении тоже весело, на на улице — лучше», — сказала Кейт.

Она рассказала, что Джордж в школе сейчас изучает космос. И добавила, что ее старшие дети наверняка будут ревновать, когда узнают, что они весь день провели в школе и детском саду — в то время, как их мама готовила пиццу.

Герцогиня, которая любит готовить, призналась, что часто использует при изготовлении пиццы бекон с томатным соусом. По ее словам, это все равно, что делать пиццу с пепперони, но не так остро. А вот покрошить в начинку огурец, как предложил кто-то из детей, она еще, как оказалось, никогда не пробовала.

Как сообщает Daily Mail, для своего первого в 2019-м официального выхода Кейт оделась скромно — в темно-зеленый твидовый жакет от ирландского бренда Dubarry стоимостью более 500 долларов (в этом же жакете накануне Рождества она совершала покупки в дисконт-магазине), облегающие джинсы цвета хаки и ботинки на шнуровке.

Меган Маркл во время своего визита в город Биркенхед оделась намного гламурнее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что террористы планируют отравить Кейт Миддлтон, а у принцессы Беатрис от яда умерла собака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter