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Террористы планируют отравить Кейт Миддлтон, а у принцессы Беатрис от яда умерла собака (фото)

Террористы организации «Исламское государство» планируют отравить герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и членов ее семьи. Как сообщает издание Daily Star, службы безопасности обнаружили в мессенджере Telegram переписку злоумышленников.

На одном из изображений 37-летняя Кейт, катящая тележку супермаркета, была отмечена красным крестом. А надписью к фото гласила: «Мы знаем, что она ест, отравите это!».

Как известно, 37-летняя супруга принца Уильяма регулярно сама покупает продукты и прочие товары в магазинах. Накануне Рождества Кейт вместе со своими старшими детьми Джорджем и Шарлоттой посетила дешевый дисконт-магазин The Range. В переписке террористов среди прочего перечислялись супермаркеты, где герцогиня бывает чаще всего.

Данные сообщения оцениваются спецслужбами очень серьезно. Предполагается, что это — не пустые угрозы. «Это отвратительный заговор, который касается маленьких детей Кейт и наносит удар по ее попыткам вести нормальную жизнь, чего хотела бы любая мать», — говорит источник издания.

Ранее к пожизненному заключению был приговорен сторонник группировки «Исламское государство» Хуснайн Рашид, подстрекавший единомышленников к покушению на малолетнего принца Джорджа.

Между тем стало известно, что любимая собака внучки королевы Елизаветы принцессы Беатрис умерла от яда. Норфолкский терьер по кличке Апельсин съел отраву во время прогулки в Виндзорском парке. Как сообщает издание Daily Express, Беатрис убита горем. Животное пришлось усыпить, чтобы оно больше не мучилось, так как врачи сказали, что сделать больше ничего нельзя. Каким именно ядом отравилась собачка пока не установлено.

Не исключено, что Апельсин стал жертвой намеренного отравления со стороны какого-то ненавидящего собак маньяка. Беатрис теперь очень боится за остальных своих собак и тщательно следит за ними.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принцесса Беатрис впервые засветилась вместе с бойфрендом, бросившим ради нее невесту с ребенком.

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