Стиль жизни

Меган Маркл и принц Гарри совершили первый в новом году совместный выход в свет. Ранее, 10 января, беременная герцогиня Сассекская сольно посетила благотворительную организацию Smart Works в Лондоне. На этот раз герцог и герцогиня вместе прибыли в город Биркенхед, где встретились с представителями организации «Женщины будущего» и Центра для молодежи с ограниченными возможностями.

37-летняя Меган, которая в последнее время выбирала одежду нейтральных оттенков, на этот раз оделась очень ярко — в платье насыщенного фиолетового цвета от Aritzia и алое пальто стоимостью почти 1300 долларов от канадского бренда Sentaler. Как сообщает Daily Mail, в таком же пальто, только бежевого цвета, Меган, еще будучи невестой Гарри, в 2017 году появилась в Сандрингеме — когда вместе с членами королевской семьи явилась на рождественскую службу.

Несмотря на интересное положение, жена принца Гарри пока не отказывается от туфель на шпильке. На этот раз она выбрала обувь от Stuart Weitzman — под цвет пальто. А также прихватила кожаную сумочку от Gabriela Hearst стоимостью 2180 долларов. Наибольшее внимание публики привлек огромный живот бывшей актрисы, которая по сообщению Кенсингтонского дворца, собирается родить весной. Слухи о том, что она ждет двойню или что она родит первенца раньше, чем заявлялось, продолжают крепнуть. Однако во время визита в Биркенхед сама Меган в беседе с людьми из толпы проговорилась о точном сроке своей беременности.

фото Getty

Ранее «ФАКТЫ» писали о третьей отставке за три месяца: «трудную» Меган Маркл покинула ее телохранительница.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter