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В Киеве возле "Эпицентра" мужчина порезал полицейского (фото, видео)
В Киеве в Оболонском районе мужчина ударил ножом полицейского охраны и порезал себе руку. Правоохранители приехали на задержание грабителя, который пытался скрыться с похищенным из супермаркета «Эпицентр» товаром. Ранее сообщалось, что в столице неизвестный, пытаясь «освободить» товарища из райотдела полиции, укусил полицейского.
Как сообщает «Информатор», полицейских вызвала охрана супермаркета. Полиция охраны догнала грабителя, который начал угрожать правоохранителем пистолетом. Полицейским удалось выбить из рук мужчины пистолет, однако в момент задержания грабитель пырнул ножом в ногу одного из них, после чего полоснул себя по руке.
Обоих пострадавших госпитализировали. Сообщается, что задержанный уже неоднократно имел проблемы с законом
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве злоумышленники, угнавшие авто и ограбившие помещение охранника автостоянки, устроили драку с патрульными, избив одного из них.
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