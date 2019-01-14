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Любитель выпить за рулем: в сети показали видео развлечений российского офицера в Луганске
В сеть попало видео о том, как в оккупированном Луганске женатый российский кадровый офицер Александр Сазонов открыто развлекается с местными женщинами и употребляет алкоголь за рулем авто.
Сазонов пополнил ряды российских оккупантов в Луганской области в сентябре 2018 года. Он руководит оперативной группой оккупантов «Луганск» и получает зарплату в Центральном аппарате Главного управления Генштаба ВС РФ в Москве. Так, в России офицер получает 80 тысяч рублей (около 35 тысяч гривен), а в оккупированном Донбассе может получать втрое больше, сообщает в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
На видео, которое попасло в Сеть, видно, как Сазонов за рулем автомобиля откупоривает бутылку шампанского и начинает пить. Он находится в компании неизвестной женщины. Как следует из фото паспорта Сазонова, он женат.
Как писали «ФАКТЫ», на оккупированных территориях Донбасса Кремль проводит кадровую ротацию российских военных. Офицеры ВС РФ, которые руководят частями боевиков 1АК (Донецк) и 2АК (Луганск), через неконтролируемые участки границы выезжают в Россию. А новая партия военных РФ заходит на Донбасс под прикрытием российских спецслужб.
Фото: ТСН
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