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Раскрыт состав участников шоу «Голос країни-9»
Накануне старта девятого сезона вокального проекта «Голос країни» («1+1») канал решил приоткрыть завесу над составом участников. Известно, что запись слепых прослушиваний уже состоялась. Прямые эфиры «Голоса» начнутся в апреле.
В новом сезоне тренерский состав немного изменился. К постоянным звездам Потапу, Тине Кароль и MONATIK, присоединился популярный певец, номинант на премию Grammy, Dan Balan. Произошли изменения и в правилах проекта. На панели кресел теперь есть кнопка «блок», которая позволяет тренерам раз за сезон заблокировать одного из соперников. Первым ею успел воспользоваться Потап.
— Девятый сезон обещает открыть неизвестных ранее звезд из народа, — сказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер Руслан Квинта. — В период кастингов мы прослушали более десяти тысяч вокалистов, из которых около 100 прошли на слепые прослушивания. Среди них много ярких самородков и неординарных личностей с чрезвычайными вокальными способностями.
На слепые прослушивания, несмотря на запрет родителей, пришла дочь нигерийских чиновников. Выступила на сцене «Голоса» и 68-летняя фольклористка и народница. Фанатом украинского «Голосу країни» оказался уроженец ОАЭ, который поет на трех языках: арабском, английском и хинди. После долгих гастролей за рубежом молодой вокалист вернулся в страну, чтобы найти свое место среди украинских звезд. Покорить столицу и стать звездой решила и юная поклонница Рианны.
— «Голос країни» — проект, который открыл путь многим известным артистам, и я хочу быть одной из них, — считает участница.
Ранее певец Дан Балан рассказал «ФАКТАМ», что ему удалось собрать международную команду с участниками из разных стран. Как признался певец, он искал «сияющий» голос, пусть даже и не идеальный.
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