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Освобожденного из иранской тюрьмы украинского моряка Новичкова доставили в Одессу спецрейсом (фото)
Бывший старший помощник капитана «подфлажного» грузового судна Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) 36-летний Андрей Новичков, который с 2017 года находился в тюрьме Тегерана как подозреваемый в доведении до самоубийства иранского моряка, уже ступил на родную одесскую землю.
После прибытия в четверг, 10 января, в столичный аэропорт «Борисполь» и общения с представителями МИДа, Уполномоченного ВР по правам человека, а также с журналистами «иранского пленника» усадили в самолет Ан-30. Последний совершил спецрейс в Одессу, куда и доставил Новичкова, сопровождаемого сотрудниками спецслужб.
Приземлившийся в аэропорту Ан сразу же «завернули» на полосу Школьного аэродрома (который находится в введении военных), куда нет доступа посторонним. Затем Андрея увезли домой. Там его встретили самые близкие. В первую очередь — 81-летняя бабушка Елена Вирановская, благодаря титаническими усилиями который, в частности, личному обращению к президенту Петру Порошенко, стало возможным освобождение Андрея.
Сам «вчерашний узник» поблагодарил всех, кто так или иначе принимал участие в его судьбе и делал все возможное для скорейшего освобождения.
«Очень хочется быстрее восстановиться, вернуться на флот, к привычному образу жизни, — сказал Андрей. — Помимо прочего, придется немало потрудиться, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами».
«Слава Богу, 747 страшных суток заключения Андрея уже позади, — сказала Елена Вирановская. — Будем верить в то, что все худшее уже позади…»
Напомним, что в январе 2017 года одессита, который с ноября 2016 года работал старшим помощником капитана на вышеупомянутом судне, арестовали по подозрению в доведении до самоубийства иранского моряка Мохаммада Бахранпура. Сам Новичков утверждает, что 17 января 2017 года только стал свидетелем того, как матрос прыгнул за борт судна в Южно-Китайском море. До этого Новичков неоднократно жаловался капитану на халатное отношение иранца к работе. Тот планировал списать матроса на берег. По прибытии в Иран гражданина Украины сняли с судна и отвезли в суд, где ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства. С тех пор он находился в тюрьме Тегерана. Несмотря на то что следователь не нашел прямых доказательств его вины, иранский суд намеревался приговорить одессита к смертной казни. Только удачная процедура обмена спасла украинца от неминуемой смерти.
После подписания президентом Украины указа о помиловании иранского студента Али Джадуэя, который был задержан по обвинению в шпионаже в Харькове, Петр Порошенко в обмен запросил отмену смертного приговора для Новичкова. 8 января Андрея освободили из заключения и доставили на территорию посольства Украины в Иране.
Напомним, что в плену в России до сих пор находятся 24 украинских моряка, незаконно захваченные российскими военными в Черном море вместе с их кораблями.
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