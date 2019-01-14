Известная певица умилила сеть фото с мужем и детьми

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Alyosha, которая выпустила лирическую рождественскую песню «Пречиста Діва», умилила сеть редким семейным фото. На нем она позирует вместе с мужем, лидером рок-группы «Антитіла» Тарасом Тополей и сыновьями.

«Семья. Маленькое слово с безграничным значением. Мое все, моя жизнь, моя безграничная любовь», — трогательно подписала она фото.

Поклонники пришли в восторг от такого подарка. Ведь Тарас и Алена (настоящее имя певицы) не скрывают, но и не афишируют свою личную жизнь, редко делятся фото с детьми. Пара уже восемь лет вместе, воспитывает двоих сыновей — Марка и Рому. Творческие супруги, чей брак называют одним из самых крепких в украинском шоу-бизнесе, говорят, что секрет их семейного счастья прост — «вдохновение в любви, родных и близких людях».

А сохранять крепкий союз, уверен Тарас Тополя, помогает общая цель — воспитание детей, обеспечение их будущего.

«Удержание союза между двумя людьми — ежедневная непростая работа. Также в нашем союзе мы стараемся удержать нечто большее, чем просто какие-то бытовые отношения. Это и творчество, и самопознание, духовное развитие. Это те вещи, которые скрепляют нашу семью. Из всех штормов мы выходим более сильными», — говорил ранее Тарас Тополя.

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