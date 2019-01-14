- 22:58 Тоннели под Днепром сняли с высоты птичьего полета: в сети показали зрелищные фото
- 22:27 В воинской части в Виннице зафиксировали вспышку кори: детали инцидента
- 22:01 15—18 января в Киеве можно пройти экспресс-диагностику: адреса пунктов
- 21:53 В Польше тысячи людей вышли на акцию в память о погибшем мэре Гданська
- 21:36 Дело Труханова: с отменой онлайн-трансляции процесс ускорился
- 21:28 Опять «камни с неба»: на трассе Симферополь-Севастополь произошло опасное ЧП
- 21:15 "Аквамен" вошел в элитный клуб фильмов, собравших более миллиарда долларов в прокате
- 21:05 Пожар в Киево-Печерской лавре: происшествие сняли на видео с воздуха
- 20:33 Горячая семейка: голые Бабкины дурачатся в снегу
- 20:30 Пятиметровый крокодил заживо съел женщину-биолога
15—18 января в Киеве можно пройти экспресс-диагностику: адреса пунктов
В рамках проекта «Врач в вашем доме» за весь период его работы экспресс-диагностику прошли уже 56 165 киевлян. И на этой неделе— с 15 по 18 января — всем желающим предлагается бесплатно проверить свое здоровье. Предыдущие многочисленные обследования показали, что большинство людей не подозревают, какие проблемы могут скрываться за повышенными показателями артериального давления, уровня глюкозы и холестерина, индекса массы тела. Чтобы вовремя обратить внимание на сбои в организме, и организованы эти постоянные медицинские проверки, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Кроме того, на прошлой неделе на дом к социально незащищенным и немощным больным 60 раз выезжали мультидисциплинарные бригады (в их составе врачи и медсестры первичного звена и узкопрофильные специалисты). За весь период в рамках проекта бригады выполнили 5 408 выездов.
Медпункты открыты обычно с 11:00 до 14:00 по адресам:
Голосеевский район
15—18 января — улица Маричанская, 5 (центр соцслужб для семьи, детей и молодежи);
Дарницкий район
15 января — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);
16 января — Харьковское шоссе, 176 г (управление соцзащиты);
17 января — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
18 января — улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Днепровский район
15 января —
16 января — с 14:00 до 16:00 — улицы Пожарского, 8а (жэо № 402), 11:00 до 14:00 — улицы Энтузиастов, 43/1 (жэо № 420), Новаторов, 4 (амбулатория № 4);
17 января —
18 января — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77), Новаторов, 4 (амбулатория № 4);
Деснянский район
17 января —
Оболонский район
15 января — улица Малиновского, 11 В (детская школа искусств);
16 января — улица Архипенко, 3 (библиотека Самеда Вургуна);
17 января — улица Казанская, 20 (библиотека имени Анны Ахматовой);
18 января — улица Зои Гайдай, 5 (библиотека № 138);
Печерский район
15 января — улицы Михаила-Омеляновича Павленко, 15, Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);
16 января — улицы Мечникова 8, Иоанна Павла II, 16 (аптека «Доброго дня»);
17 января — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препаратов);
18 января — улицы Михаила-Омеляновича Павленко, 15, Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);
Подольский район
15 января — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 — центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП № 2);
16 января — улица Туровская, 26 (детская поликлиника), проспект Свободы, 22 (аптека № 51 КП"Фармация");
17 января — улица Волошская 47 (Амбулатория общей практики семейной медицины № № 2, 3), проспект Свободы, 22 (аптека № 51 КП «Фармация»);
18 января — улицы Мостицкая 9 (диагностический центр), Маршала Гречко, 14 (аптека № 95 «Фармация»);
Святошинский район
16, 18 января — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);
Соломенский район
15, 17, 18 января — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок).
16 января — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
Шевченковский район (прием
15 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
16 января — улица Сечевых Стрельцов (аптека № 7 «Фармация»), ЦПМСП № 2;
17 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
18 января — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90 «Фармация»), ЦПМСП № 1.
«ФАКТЫ» ранее сообщали, что в течение второй половины января желающие могут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе (график работы оборудования). При необходимости пациенту выдадут справку с результатами проверки и проконсультируют фтизиатры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 726 мм