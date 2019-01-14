15—18 января в Киеве можно пройти экспресс-диагностику: адреса пунктов

Здоровье

В рамках проекта «Врач в вашем доме» за весь период его работы экспресс-диагностику прошли уже 56 165 киевлян. И на этой неделе— с 15 по 18 января — всем желающим предлагается бесплатно проверить свое здоровье. Предыдущие многочисленные обследования показали, что большинство людей не подозревают, какие проблемы могут скрываться за повышенными показателями артериального давления, уровня глюкозы и холестерина, индекса массы тела. Чтобы вовремя обратить внимание на сбои в организме, и организованы эти постоянные медицинские проверки, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Кроме того, на прошлой неделе на дом к социально незащищенным и немощным больным 60 раз выезжали мультидисциплинарные бригады (в их составе врачи и медсестры первичного звена и узкопрофильные специалисты). За весь период в рамках проекта бригады выполнили 5 408 выездов.

Медпункты открыты обычно с 11:00 до 14:00 по адресам:

Голосеевский район

15—18 января — улица Маричанская, 5 (центр соцслужб для семьи, детей и молодежи);

Дарницкий район

15 января — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

16 января — Харьковское шоссе, 176 г (управление соцзащиты);

17 января — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

18 января — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

15 января — 10:00—13:00 — проспект Перова, 15 (аптека № 79) 11:00—14:00 — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Пражская, 34а («Первая пекарня твоего города»), Миропольская, 1 (аптека № 77);

16 января — с 14:00 до 16:00 — улицы Пожарского, 8а (жэо № 402), 11:00 до 14:00 — улицы Энтузиастов, 43/1 (жэо № 420), Новаторов, 4 (амбулатория № 4);

17 января — 11:00—14:00 — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени Г. Тычины), Миропольская, 13а (жэо № 404),

18 января — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77), Новаторов, 4 (амбулатория № 4);

Деснянский район

17 января — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73 (аптека);

Оболонский район

15 января — улица Малиновского, 11 В (детская школа искусств);

16 января — улица Архипенко, 3 (библиотека Самеда Вургуна);

17 января — улица Казанская, 20 (библиотека имени Анны Ахматовой);

18 января — улица Зои Гайдай, 5 (библиотека № 138);

Печерский район

15 января — улицы Михаила-Омеляновича Павленко, 15, Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);

16 января — улицы Мечникова 8, Иоанна Павла II, 16 (аптека «Доброго дня»);

17 января — улицы Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»), Генерала Алмазова, 2 (аптека гормональных препаратов);

18 января — улицы Михаила-Омеляновича Павленко, 15, Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);

Подольский район

15 января — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 — центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП № 2);

16 января — улица Туровская, 26 (детская поликлиника), проспект Свободы, 22 (аптека № 51 КП"Фармация");

17 января — улица Волошская 47 (Амбулатория общей практики семейной медицины № № 2, 3), проспект Свободы, 22 (аптека № 51 КП «Фармация»);

18 января — улицы Мостицкая 9 (диагностический центр), Маршала Гречко, 14 (аптека № 95 «Фармация»);

Святошинский район

16, 18 января — проспект Победы, 97 и 148/1 (аптека № 78 «Фармация»);

Соломенский район

15, 17, 18 января — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок).

16 января — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

15 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

16 января — улица Сечевых Стрельцов (аптека № 7 «Фармация»), ЦПМСП № 2;

17 января — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

18 января — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90 «Фармация»), ЦПМСП № 1.

«ФАКТЫ» ранее сообщали, что в течение второй половины января желающие могут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе (график работы оборудования). При необходимости пациенту выдадут справку с результатами проверки и проконсультируют фтизиатры.



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