Украина

Тоннели под Днепром сняли с высоты птичьего полета: в сети показали зрелищные фото

В Сети опубликовали фото туннеля под Днепром в Киеве с высоты птичьего полета. Фотографии опубликовали в группе Dronarium Украина.

«Мы же покажем вам тоннель сверху. Всегда хотелось увидеть, куда он идет, не так ли? Кстати, зимой особенно красив Жуков остров и вот вам еще одна причина прогуляться на выходных», — написал автор поста Facebook.

Отметим, что строительство секретных туннелей под Днепром в Киеве началось незадолго до Второй мировой войны. Начало войны помешало достроить туннели и они находятся в недостроенном и полуразрушенном состоянии до сих пор.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети опубликовали снятое с беспилотника видео с затянутым туманом Киевом. В ролике видна укрытые туманом Андреевская церковь, Родину-Мать и киевские мосты.

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