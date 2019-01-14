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Тоннели под Днепром сняли с высоты птичьего полета: в сети показали зрелищные фото
В Сети опубликовали фото туннеля под Днепром в Киеве с высоты птичьего полета. Фотографии опубликовали в группе Dronarium Украина.
«Мы же покажем вам тоннель сверху. Всегда хотелось увидеть, куда он идет, не так ли? Кстати, зимой особенно красив Жуков остров и вот вам еще одна причина прогуляться на выходных», — написал автор поста Facebook.
Отметим, что строительство секретных туннелей под Днепром в Киеве началось незадолго до Второй мировой войны. Начало войны помешало достроить туннели и они находятся в недостроенном и полуразрушенном состоянии до сих пор.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети опубликовали снятое с беспилотника видео с затянутым туманом Киевом. В ролике видна укрытые туманом Андреевская церковь, Родину-Мать и киевские мосты.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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