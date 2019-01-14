27.89 / 28.15 31.84 / 32.33
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Тоннели под Днепром сняли с высоты птичьего полета: в сети показали зрелищные фото

22:58 14 января 2019   48
Киев с высоты птичьего полета
Инф. «ФАКТОВ»

В Сети опубликовали фото туннеля под Днепром в Киеве с высоты птичьего полета. Фотографии опубликовали в группе Dronarium Украина.

«Мы же покажем вам тоннель сверху. Всегда хотелось увидеть, куда он идет, не так ли? Кстати, зимой особенно красив Жуков остров и вот вам еще одна причина прогуляться на выходных», — написал автор поста Facebook.

Отметим, что строительство секретных туннелей под Днепром в Киеве началось незадолго до Второй мировой войны. Начало войны помешало достроить туннели и они находятся в недостроенном и полуразрушенном состоянии до сих пор.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети опубликовали снятое с беспилотника видео с затянутым туманом Киевом. В ролике видна укрытые туманом Андреевская церковь, Родину-Мать и киевские мосты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

Киев
-1

Ветер: 4 м/с  3
Давление: 726 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины